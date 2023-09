Ong, Musk contro Berlino: “La Germania viola la sovranità dell’Italia. Governo da cacciare”

“Se un governo in democrazia va contro la volontà del popolo dovrebbe essere rimosso”. Non si ferma il botta e risposta di Elon Musk sul fenomeno dei migranti e l’intervento delle Ong, in particolare quelle tedesche. Il miliardario sudafricano aveva ‘aperto le ostilità’ sul suo social X dopo la diffusione di un video sulle operazioni di navi di Ong tedesche che, finanziate dal governo della Germania, raccoglierebbero migranti nel Mediterraneo per trasferirli in Italia. Musk aveva ritwittato il post con una domanda: “L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto questo?”. A rispondere è stato il ministero degli Esteri tedesco, con un post perentorio: “Sì, si chiama salvare vite umane”. Ma il dibattito si è naturalmente infiammato e sta proseguendo.

Musk smaschera l’ipocrisia tedesca sul finaziamento alle Ong

Così, mentre non si placa il braccio di ferro tra Germania e Italia, è entrato a gamba tesa Musk a difendere le posizioni italiane . Smascherando l’ipocrisia tedesca. In questa discussione si è schierato al fianco dell’Italia con un messaggio molto chiaro. Poco dopo – sempre su X- Musk ha chiesto, di nuovo: “Non costituisce sicuramente una violazione della sovranità dell’Italia il fatto che la Germania trasporti un gran numero di migranti illegali sul suolo italiano? Suona come un’invasione...”. Un tweet a cui qualche utente ha risposto riproponendo i dati di un sondaggio secondo cui l’82,7% della popolazione tedesca sarebbe nettamente favorevole ad un controllo più rigido dei confini europei. Dati che fanno chiedere al miliardario se non sia il caso di cacciare il governo di Berlino.

Ong e migranti verso l’Italia: Musk contro la Germania

E a chi parla di traffico di essere umani e non di soccorsi, Musk replica con un perentorio “esattamente”. Il comportamento da parte del Paese di Olaf Scholz è dettato anche dalle elezioni amministrative in Germania. Quindi procede a un “doppio gioco”: l’ aumento dei migranti creerebbe malumori, per cui a Germania blocca le sue frontiere. Ma di contro si tiene caro l’elettorato buonista finanziando le Ong. Ma una campagna elettorale sulle spalle dell’Italia non è accettabile.

Italia- Germania: Prosegue la polemica sulle Ong

La polemica sulle Ong era stata preceduta da una visita di Musk al confine tra Stati Uniti e Messico, per evidenziare la difficile situazione. Ma – come ha subito aggiunto – "l'immigrazione illegale deve cessare. Ma sono assolutamente favorevole all'ampliamento e alla semplificazione dell'immigrazione legale. Chiunque dimostri di essere un lavoratore, una persona di qualità e onesta dovrebbe avere la possibilità di diventare americano. Punto".