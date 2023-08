Migranti, doccia fredda per la Schlein: il 38% degli elettori del Pd condivide la linea del governo

Oltre la metà degli italiani approva la linea del governo sull’immigrazione. E, sorpresa, anche tra gli elettori di Pd, M5S e Terzo Polo le misure dell’esecutivo sono apprezzate. Il sondaggio realizzato da AnalisiPolitica per Libero è una doccia fredda per le opposizioni. Il loro elettorato non li segue nelle barricate contro le politiche migratorie dell’esecutivo. Viene smentita la vulgata della sinistra. Il Paese reale, gli elettori trasversali a tutti i partiti, hanno ben capito la situazione: gli accordi con la Tunisia e, in generale, le intese con i governi degli Stati da cui partono le navi cariche di migranti, costituiscono un’azione fondamentale. Insieme agli accordi con l’Unione Europa. Il memorandum d’intesa tra Tunisia e Bruxelles è frutto di un lavoro capillare del governo Meloni. Il premier più volte è andata a Tunisi con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. La quale ha siglato l’accordo col premier tunisino Kaïs Saïed.

Migranti, il sondaggio di Analisi Politica per Libero

Dunque i numeri: il 52% degli intervistati ha accolto con favore quest’operazione. Di questi, il 20% è “molto d’accordo” e il 32 “abbastanza”. E a sorprendere del sondaggio di Arnaldo Ferrari Nasi – leggiamo su Libero– “è che anche una parte consistente dell’elettorato di centrosinistra considera positiva l’iniziativa del governo di centrodestra. Dalla rilevazione emerge poi che per il 58% degli italiani il governo «dovrebbe comportarsi in modo più severo nei confronti dell’immigrazione». “Molto” più severa per il 22% e “abbastanza” per il 36″. L’autore del sondaggio spiega che siamo in presenza di un riconoscimento generale: l’emergenza immigrazione si affronta come stanno facendo Giorgia Meloni e il suo governo. Un’azion composita, su più fronti.

Migranti, 2 elettori su 5 di Pd e M5S sono sulla linea del governo

“Viene riconosciuto alla premier che sta facendo un lavoro di cesello- illustra i dati Ferrari Nasi- ; che sta coinvolgendo i diversi attori e protagonisti: i Paesi di primo approdo, di partenza, l’Europa”. A colpire non è tanto il placet degli elettori di centrodestra che superano abbondantemente i 4/5. Ma è interessante vedere come 2 elettori su 5 del Movimento Cinque Stelle (39%) e del Pd (38%) stiano sulla linea del governo. E non sono da trascurare neanche il 31% del Terzo Polo e il 27% dell’Alleanza Sinistra Italiana -Verdi: più di un quarto”.