Milano, la strage continua: anziana travolta dai camion dei rifiuti. Sei vittime in 10 mesi per strada

Sei morti in poco più di nove mesi, per strada, spesso ciclisti, stavolta un’anziana investita e uccisa oggi a Milano da un camion dei rifiuti dell’Amsa. La scìa di sangue si allunga, nella città di Sala, e nulla si muove per il momento sul fronte della sicurezza. La donna morta oggi è stata vittima di un incidente avvenuto in via Trasimeno 8, nel quartiere Adriano. La vittima è una persona di 70 anni che, a causa dei numerosi traumi riportati è andata in arresto cardiocircolatorio. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele, dove è deceduta. Sull’incidente indaga la Polizia locale di Milano.

Dopo l’incidente la società di gestione dei rifiuti Amsa in una nota esprime “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della cittadina coinvolta”. Amsa “in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto”, assicura la nota della società.

Da una prima ricostruzione la donna sarebbe stata agganciata dalla parte posteriore del camion. La donna aveva riportato traumi multipli ed è stata rinvenuta dai soccorsi già in arresto cardiocircolatorio: trasferita in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano, è deceduta. Si aggrava il bilancio delle vittime della strada che hanno perso la vita per un incidente con un mezzo pesante, lungo le strade di Milano, da inizio anno a oggi. Alle sei vittime del 2023, si aggiunge anche un’altra vittima, morta nel novembre 2022, dopo due settimane dall’incidente. L’ultima vittima oggi.