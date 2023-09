Migranti, Salvini azzera le polemiche da Pontida: «Giorgia sta facendo miracoli. E era ed è difficile farli»

Matteo Salvini parlando ai giovani dal pratone di Pontida affronta subito l’argomento migranti. E dopo i dubbi espressi nelle ultime ore dal vicesegretario Crippa sulla strategia del premier – ovvero la via della diplomazia intrapresa con i viaggi in Tunisia insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – all’incontro con le nuove leve della Lega, che precede il tradizionale raduno, il leader del Carroccio sgombera il campo dalle polemiche e tributa riconoscimenti e sostegno all’impegno e all’efficacia degli sforzi che il presidente del Consiglio sta compiendo sia sul fronte interno, che su quello internazionale. E parlando ai giovani dallo storico pratone sul tema esordisce senza se e senza ma: «Giorgia sta facendo miracoli».

Migranti, Salvini plaude al premier: «Giorgia sta facendo miracoli»

Quindi prosegue: «A livello internazionale era ed è difficile farli. A livello locale ovviamente dobbiamo attrezzarci, perché se tedeschi e francesi e il governo europeo si voltano dall’altra parte, noi abbiamo il diritto e il dovere di proteggere i nostri confini e i nostri cittadini. Quindi – sottolinea Salvini – che Giorgia sia a Lampedusa e che io accolga Marine Le Pen, è assolutamente parte dello stesso obiettivo», ha incalzato il vicepremier, assicurando che «con Giorgia Meloni abbiamo condiviso tutto e condivideremo tutto».

«Nessuna divisione: Giorgia da Lampedusa, io da Pontida, è assolutamente parte dello stesso obiettivo»

Non solo. Asserendo convintamente che «la difesa dei confini e della sicurezza è un sacro dovere, e non un capriccio della Lega». E sottolineando che «è qualcosa su cui stiamo lavorando in totale sintonia con il governo», Salvini torna a parlare dei decreti sicurezza. Quelli, rilancia il numero uno della Lega, «smontati dalla sinistra», che «funzionavano e torneranno a funzionare. Ci sta lavorando un collega che è un amico: Matteo Piantedosi. Non voglio portar via il lavoro agli altri»…

Salvini bacchetta l’Europa: «In questi mesi è stata assente, lontana, distratta, sorda e arrogante»

Il dibattito è infuocato e il caso sbarchi a Lampedusa continua da giorni a mettere altra benzina sul fuoco. Salvini, allora, spostando l’asse delle polemiche sull’Europa, a margine dell’assemblea della Lega giovani a Pontida punta l’indice sui nostri partner di Bruxelles. E tuona: «Sicuramente l’Europa in queste settimane e in questi mesi è stata assente. Lontana. Distratta. Sorda e arrogante». Affidando poi la chiosa sul punto all’appuntamento di domani: «Abbiamo un’altra idea di Europa. E domani Marine Le Pen verrà a raccontare l’idea di Europa che abbiamo», ha aggiunto Salvini.