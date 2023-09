Migranti, Malan: “L’Italia si rafforza sempre di più in Europa. Le parole di Steinmeier lo confermano”

L’intervista concessa dal presidente della Repubblica tedesca, Frank-Walter Steinmeier, al Corriere della Sera conferma che “la linea portata avanti da Giorgia Meloni nel contrasto all’immigrazione illegale è quella giusta”. A sottolinearlo è stato il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, aggiungendo che le parole di Steinmeier confermano anche che “in Europa si sta rafforzando giorno per giorno la ricetta italiana per il contrasto” al fenomeno. Il presidente tedesco si trova in visita in Italia per partecipare insieme a Sergio Mattarella, a Siracusa, alla premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”. Con l’occasione i due presidenti hanno anche avuto un bilaterale, durante il quale, oltre che degli “ottimi rapporti” tra i due Paesi, hanno parlato anche di immigrazione e Africa.

Malan: “Steinmeier conferma che la ricetta italiana si rafforza sempre di più in Europa”

Citando alcuni passaggi dell’intervista, Malan ha poi sottolineato che “ad essere ancora più significativo è che queste parole si aggiungono a quelle ancora più nette pronunciate domenica scorsa da Lampedusa del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen”. Fra le affermazioni di Steinmeier, il presidente dei senatori di FdI ha ricordato in particolare i passaggi sul fatto che “sui migranti l’Italia va lodata”; sono necessari “più forti controlli e sorveglianza delle nostre frontiere esterne”; “gli affari criminali dei trafficanti vanno contrastati con decisione”; che “dobbiamo lavorare a soluzioni europee umane e sostenibili nel tempo”.

Un’altra smentita della narrazione della sinistra

“Tutto ciò dimostra – ha commentato Malan – come buona parte dell’Europa ormai sposi la linea italiana in tema di contrasto all’immigrazione illegale, smentendo la narrazione della sinistra che vorrebbe l’Italia isolata in Europa o incapace a gestire l’ondata che si sta abbattendo sulle nostre coste”. “Grazie a Giorgia Meloni, invece, la nostra Nazione a livello europeo e mondiale è protagonista, ribadendo che non saremo più il campo profughi del continente, come ci avevano costretto anni di immigrazionismo della sinistra, e che vanno trovate soluzioni a livello europeo e stabili – ha concluso il capogruppo di FdI al Senato – per contrastare i criminali trafficanti di uomini”.