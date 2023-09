Meloni chiama la mamma del musicista ucciso a Napoli: “Mi ha chiesto cosa può fare per me”

Ha ricevuto la telefonata della presidente del consiglio Giorgia Meloni, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli la settimana scorsa da un minorenne, per futili motivi, il parcheggio di un motorino, a quanto pare. A riportare la notizia il ‘Corriere della Sera’ e ‘Il Mattino‘. “Mi ha chiesto che cosa può fare per me”, riferisce Daniela Di Maggio (nella foto in alto, con don Maurizio Patriciello) secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’. Per mercoledì è fissato il funerale e a Napoli ci sarà il lutto cittadino, già proclamato. A lui la mamma di Giogiò chiede anche l’intitolazione di una piazza: “Piazza Giovan Battista Cutolo, così il suo nome non verrà mai dimenticato”.

La chiamata della Meloni e l’appello della mamma del giovane musicista

Ai napoletani, “a tutti i napoletani” chiede invece di partecipare ai funerali e lo chiede anche ai volti noti della città: “Lo chiedo a Osimhen e ai calciatori del Napoli, ai musicisti, agli artisti. Quanti più saremo, tanto più la brutta gente di questa città dovrà tornare nei tombini”, continua secondo quanto riporta il quotidiano.

“Mi hanno detto che gli ha sparato un 16enne. È una cosa che non posso sopportare – prosegue – Se esci con un’arma a quell’età hai consapevolezza del dramma che puoi creare intorno a te. Faccio un appello a tutte le istituzioni, bisogna cambiare le leggi. Non è possibile essere uccisi da persone brutali e senza valori, deve pagare, darò tutta me stessa perché paghi”. aveva detto ieri la mamma del ragazzo ucciso.

Cutolo, secondo le ultime ricostruzioni, sarebbe stato colpito alle spalle, senza apparente coinvolgimento diretto. Il giovane, che suonava il corno nell’orchestra young della Scarlatti, aveva persino un provino per l’orchestra di Sanremo in programma nei prossimi giorni. “Si sarebbe salvato se solo fosse stato convocato qualche giorno prima” ha commentato il padre del ragazzo, Franco Cutolo.