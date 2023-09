Meloni a cena con ministri e parlamentari di FdI: partito e governo uniti un anno dopo le elezioni

La premier Giorgia Meloni questa sera sarà a cena con parlamentari e ministri di Fratelli d’Italia. Un incontro organizzato dai gruppi di Camera e Senato e fissato per ritrovarsi in vista della ripresa dei lavori d’aula. Il presidente del Consiglio ha confermato la sua presenza, alla vigilia di un altro incontro con tutta la maggioranza che si terrà domani pomeriggio a Palazzo Chigi per avviare il confronto sulla manovra e su altri temi fondamentali della prossima azione di governo.

Meloni e il partito: crescita di consensi e stabilità di governo

L’incontro di stasera anticipa la ripresa dei lavori di Camera e Senato. Tra un mese e mezzo si celebrerà il primo “compleanno” dell’Esecutivo, nato dopo la vittoria alle elezioni politiche del settembre 2022. Il governo è orientato alla manovra finanziaria, che deve fare i conti con le eredità assurde di un passato nel quale, solo il Superbonus, è costato decine di miliardi inutili. Però l’Esecutivo mantiene salda la barra e i sondaggi continuano a premiare Fratelli d’Italia, dimostrando che gli elettori apprezzano la coerenza di un impegno non facile ma sempre basato sulla trasparenza e sulla chiarezza.

L’appuntamento di giugno 2024 con le elezioni europee

Fratelli d’Italia segue la vita del governo con una grande unità dei gruppi parlamentari, presieduti con equilibrio da Foti e Malan. Il partito sta potenziando la sua organizzazione non solo per seguire ancora meglio le attività dell’Esecutivo ma anche per presentarsi “in massima forma” al grande appuntamento delle elezioni europee del giugno 2024 la cui importanza non riguarda solo la politica interna ma le possibilità di cambiare finalmente la geografia politica di Bruxelles. FdI potrebbe essere il partito più rappresentato in assoluto a Strasburgo e il gruppo dei Conservatori e Riformisti, di cui Meloni è leader, potrebbe allearsi con i popolari, lasciando a casa i socialisti. Cambiando realmente un’Europa per decenni lontana dai popoli e dai cittadini.