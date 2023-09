La Cgia: “Calano i giovani nel mondo del lavoro: in 10 anni sceso di un milione il numero di occupati”

La Cgia di Mestre in uno studio dimostra come il mondo produttivo stia facendo i conti con un calo record di giovani che diventa inoltre sempre più lontano dal lavoro. Stando a quanto rilevato dalla Confederazione negli ultimi dieci anni è sceso di quasi un milione il numero dei giovani tra i 15 e i 34 anni. “Questa contrazione nella fascia di età più produttiva della vita lavorativa – scandiscono gli analisti della Cgia – sta arrecando grosse difficoltà alle aziende italiane”. Molti imprenditori, infatti, “faticano ad assumere personale, non solo per lo storico problema di trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma anche perché la platea degli under 34 pronta ad entrare nel mercato del lavoro si sta progressivamente riducendo” aggiunge la Cgia evidenziando che “insomma, la crisi demografica sta facendo sentire i suoi effetti e nei prossimi anni la rarefazione delle maestranze più giovani è destinata ad accentuarsi ulteriormente.

