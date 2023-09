Il pediatra plaude al “paniere tricolore”: “Rappresenta un’educazione alla nutrizione”: il menù per i bimbi

Il paniere tricolore è ok. “Approvo completamente il patto anti-inflazione con cui si punta a garantire prezzi bloccati per la spesa”. E’ il pediatra Italo Farnetani a commentare all’Adnkronos Salute il valore e la portata del ‘trimestre anti-inflazione’: il patto tra Governo, produttori e distributori per offrire agli italiani prodotti di ampio consumo, alimentari e non, a prezzi bloccati o scontati. Due ottimi motivi per plaudire al protocollo d’intesa siglato a Palazzo Chigi dalle associazioni della distribuzione e del commercio; promosso dal ministro delle Imprese del made in Italy Adolfo Urso.

Paniere tricolore, il pediatra plaude: “Un’educazione alla nutrizione”

“Non solo per il risparmio che consente alle famiglie, ma anche per l’opportunità che rappresenta in termini di educazione alla nutrizione. Con gli sconti su prodotti alimentari di ampio consumo, si evita il rischio – ormai rilevato e consolidato negli anni – che in caso di crisi economica le persone, cercando di risparmiare, prendano prodotti di minor livello; meno garantiti nel campo della sicurezza alimentare e spesso anche meno ‘light’. Con il rischio di incrementare l’obesità”. Il pediatra promuove in pieno il “paniere tricolore” proprio per la scelta dei generi alimentari. Sulla base di tali prodotti scontati, il professore di Pediatria all’Università Ludes-United Campus of Malta fornisce ulteriori dettagli. “Sul paniere proposto dei beni scontati devo fare alcune raccomandazioni, la prima riguarda la carne: anche se è scontata, non va consumata più di 3 volte a settimana; per evitare un rischio di sovraccarico proteico per l’organismo. Su questo prodotto si possono ottenere ulteriori risparmi attraverso scelte strategiche. Va bene qualunque taglio di carne e non ci sono differenze fra carni rosse o bianche. Ai bambini piacciono tanto polpette e hamburger; e per la loro preparazione ‘casalinga’ può essere usata anche carne di secondo taglio (se l’hamburger si acquista già pronto, evitare invece quelli a costo troppo basso). Ma è il petto di pollo il taglio di carne in assoluto che piace di più, anche perché è morbido e facilmente masticabile”.

Paniere tricolore: il pediatra e il menù “ad hoc”per i bimbi

Continuando a passare in rassegna quello che potrebbe finire nel carrello low cost, “zucchero e sale – suggerisce il pediatra – sono due prodotti che vanno comunque usati con moderazione. Il bambino si deve abituare a assumere cibi né troppo salati né troppo dolci;perché il sale favorisce l’ipertensione e il dolce è un fattore che può determinare squilibri metabolici, fino al diabete”. Come usare quindi al meglio i prodotti che potrebbero essere scontati? “Iniziando dal primo – analizza Farnetani – riso e pasta sono due prodotti molto amati dai bambini. Unica accortezza: un taglio piccolo di pasta è preferibile perché possa essere masticato meglio” dai baby-commensali. “Il condimento? Sfruttare la passata di pomodoro scontata sarebbe ideale”. Il ‘sugo’ ” e il pesto sono infatti i due condimenti più graditi”. Passando al secondo, “i petti di pollo impanati e fritti in olio d’oliva sono per esempio un buon pasto per i bambini e questa cottura è adatta all’organismo”. Altro prodotto consigliabile “sono le uova e i bambini ne mangiano poche. L’ideale sarebbe 2 o 3 volte a settimana”.

Dal primo al dolce: come utilizzare al meglio il paniere tricolore

Molto bene se nel paniere scontato finisce anche il latte, aggiunge. “E’ importante che il bambino, e soprattutto le femmine – rimarca il pediatra – lo assumano. Proprio perché nei primi 18 anni di vita è necessario introdurre il calcio essenziale per la formazione delle ossa. E visto che pochi prendono il latte a colazione, cerchiamo di scegliere e proporre i formaggi che sono scontati e che piacciono più ai piccoli”. Da Farnetani un’idea anche per il dolce: frugando nel paniere dei pezzi low cost, “consiglio di preparare la crema pasticcera, estremamente facile. Contiene latte intero e tuorlo d’uovo, un vero integratore naturale e piace al bambino sia per il colore che per la consistenza morbida. Da mie ricerche precedenti sull’alimentazione infantile, tra l’altro è emerso che ai bambini non piacciono particolarmente i dolci confezionati; mentre adorano quelli fatti in casa, come la crostata e il tiramisù”.

“Nel paniere gli ingredienti utili anche per le mense scolastiche”

I consigli in questione “potrebbero essere utili anche per le mense scolastiche – ragiona l’esperto – sicuramente per le famiglie. Nel paniere, infine, ci sono tutti gli ingredienti anche per la pizza, uno dei piatti più amati dai bambini. Va bene persino a colazione la mattina o a scuola per lo spuntino di metà mattinata; e ovviamente per pranzo, merenda o cena. Margherita è al top delle classifiche dei piccoli, ed è un altro modo per far loro consumare latticini”.