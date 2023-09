Il governo nomina Fabio Ciciliano commissario per il piano Caivano: un poliziotto di successo

Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato ed esperto di Medicina delle catastrofi, è stato indicato come commissario di governo per la realizzazione delle opere anti-degrado al Parco Verde di Caivano in provincia di Napoli. La decisione è arrivata durante il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, dove è stato approvato il pacchetto di norme per la devianza giovanile definito “anti baby-gang”. Il Decreto legge prevede una struttura commissariale per sovrintendere ai progetti di riqualificazione urbana nella zona dell’hinterland napoletano teatro di recente di due orribili violenze sessuali ai danni di due cuginette minorenni.

Chi è Fabio Ciciliano

Fabio Ciciliano è un dirigente medico della Polizia dello Stato esperto in medicina delle catastrofi. Ciciliano è stato componente del Comitato tecnico scientifico, insieme a Locatelli e Brusaferro, che si occupò della lunga emergenza Covid in Italia. Napoletano e degno erede di quella grande scuola partenopea che continua a sfornare prefetti, questori ed alti dirigenti dello Stato, Ciciliano avrà il compito di gestire i trenta milioni di euro stanziati dal governo per la riqualificazione di Caivano.

“C’è molto da fare e mi impegnerò al massimo. Ringrazio il governo e il presidente Meloni per il prestigioso incarico affidatomi”, le prime parole del dirigente di polizia.

Perché è stata scelta la strada del commissariamento

Il governo ha scelto di nominare un commissario ad acta, come si dice in questi casi, con un obiettivo specifico: spendere subito e bene i trenta milioni per Caivano, senza perdersi nei burocraticismi tipici che accompagnano il lavoro degli enti locali. Ciciliano avrà pieni poteri relativamente ai progetti finanziati e potrà avvalersi della collaborazione dell’amministrazione comunale e di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Lo scopo è dare una risposta immediata e tempestiva a un territorio e a una popolazione che hanno vissuto troppo tempo nel degrado, senza perdere tempo e con una riqualificazione che porterà certamente benefici alla cittadina campana.