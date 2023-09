Il cane di Joe Biden morde un altro agente del Secret Service alla Casa Bianca

Commander, il cane di Joe Biden, ha morso un altro agente del Secret Service alla Casa Bianca. Lo rende noto il capo della comunicazione dell’agenzia preposta alla protezione del presidente e della sua famiglia. Precisa che l’incidente è avvenuto lunedì sera e che l’agente è stato curato dal personale medico della Casa Bianca.

Il cane di Biden e la natura “stressante” del palazzo presidenziale

«La Casa Bianca può essere un ambiente stressante per gli animali domestici. E la first family continua a lavorare per aiutare Commander a rispondere alla natura, per lui a volte imprevedibile, del luogo», ha dichiarato la portavoce di Jill Biden, Elizabeth Alexander. Il fatto è che è almeno la decima volta che il cane di Biden, un pastore tedesco, ha morso o aggredito un agente del Secret Service. In un caso è stato necessario addirittura il ricovero in ospedale del malcapitato.

Alla Casa Bianca vive anche un gatto di nome Willow

Come se non bastasse Commander non è il primo cane aggressivo a vivere con i Biden alla Casa Bianca. Dopo una serie di incidenti, che avevano coinvolto anche staff del presidente e non solo agenti del Secret Service, un altro pastore tedesco, Major, è stato mandato a vivere con amici di famiglia in Delaware. Poi a dicembre del 2021 – dopo che a giugno era morto a 13 anni Champ, un altro pastore tedesco – è arrivato Commander, un cucciolo regalato a Biden del fratello James. Alla Casa Bianca vive anche un gatto di nome Willow.