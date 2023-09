Fitto: “Il Pnrr è un obiettivo chiave, si può completare tutto entro tre anni”

Il Pnrr è ”una occasione di crescita ma anche una grande sfida per la Commissione europea” anche ”sul fronte del debito comune” e quindi è ”una grande sfida che può rafforzare o indebolire”. A rilevarlo è stato il ministro per gli Affari Europei, la coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo all’evento ”Concorrenza, mercati digitali, investimenti. Il ruolo guida dell’Europa”, organizzato a Roma dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Fitto ha ricordato che ”il piano conta su finanziamenti pari a 220 miliardi di euro, ci sono anche i 68 miliardi a fondo perduto, e i criteri del piano sono criteri su cui riflettere”.

Fitto: “Completare le opere entro il 2026”

Se non ci fosse il completamento entro il 2026 del PNRR, ”l’impatto potrebbe essere devastante sul bilancio del paese oltre al danno reputazionale”, ha continuato Fitto. ”Nel dibattito italiano -ha proseguito il ministro- si parla di tutto, al di là del fatto che a giugno 2026, se non completiamo gli interventi del Pnrr non abbiamo non solo il danno della revoca del contributo anche la beffa di dover trovare le risorse per gli interventi”. Fitto ha sottolineato che ”parliamo di un impatto che potrebbe essere devastante per il bilancio del nostro paese oltre che un danno reputazionale”. ”Quindi – ha aggiunto il ministro- abbiamo immaginato, anche dopo l’esperienza degli stadi di Firenze e Venezia, una proposta che sposta una serie di interventi che non hanno caratteristiche di ammissibilità”.

”Io credo che ci siano tutte le condizioni per lavorare bene e anche alzare il livello di ambizione della prossima legge annuale sulla concorrenza. Lo vogliamo fare insieme” all’Antitrust”, ha detto ancora Raffaele Fitto.”Ci sono dei settori critici del nostro Paese”, ha aggiunto il ministro, “che hanno bisogno di risposte forti, mi rendo contro che non è semplice però che è chiaro che in un confronto costante, questo per il Paese può rappresentare una grande opportunità”.