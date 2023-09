Esselunga, SocialData: il silenzio della Schlein irrita gli utenti. Virale il post della premier Meloni

Non si ferma la scia di commenti che corrono sul web a proposito dello spot pubblicitario, subito virale, di Esselunga, ormai diventato un caso politico. La sinistra, non tutta per la verità, si è scagliata contro il video accusandolo di promozione indiretta e “surrettizia” contro il divorzio e i diritti. Solo perché – udite udite- la piccola protagonista con un escamotage (l’acquisto di una pesca al supermercato insieme alla giovane mamma) ha cercato di far riconciliare i genitori separati.

Esselunga, lo spot diventa un caso politico

La premier Giorgia Meloni non ha avuto difficoltà a scendere in campo, sostenendo con grande semplicità di aver apprezzato lo spot. “Leggo che questo post – scrive sui social – avrebbe generato polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”. Anche il vicepremier Matteo Salvini e altri esponenti politici hanno commentato le polemiche del giorno. Tutti tranne la segretaria del Pd, Elly Schlein. Che ancora una volta conferma la scarsa empatia con l’elettorato e con gli internauti.

Meloni apprezza, Schlein tace…

La leader dem ha dichiarato di non aver visto lo spot e per questo di non voler prendere posizione. Ma in pochi le hanno creduto. Tra gli utenti prevale un forte irritazione per la mancata presa di posizione della Schlein, che non brilla per comunicazione. C’è anche però chi ritiene coerente non esprimersi in merito. È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete delle ultime 48 ore, durante le quali, sullo spot di Esselunga, si sono registrate oltre 850 interazioni al minuto.

SocialData: il post della premier 48K interazioni

Nella top 10 post per engagement dei singoli social, la situazione appare eterogenea. Su TikTok i post più visti sono quelli pubblicati dagli influencer, su Facebook sono i giornalisti a dominare le classifiche. Mentre su Twitter vincono i meme e i parody account. Su Instagram invece il post della premier Giorgia Meloni fa registrare oltre 48K interazioni.