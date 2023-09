Elly Schlein va a Belve, anzi no. Le indiscrezioni sul forfait della segretaria Pd: “Le avranno detto che…”

Elly Schlein parteciperà alla trasmissione Belve. Anzi, no. Nel giro di poche ore prima è uscita l’indiscrezione sulla partecipazione della segretaria dem al programma di Francesca Fagnani, poi quella sul passo indietro. A riferirle, con tanto di accento sul giallo del forfait, sono state due fonti sempre molto informate sui fatti televisivi: Davide Maggio e Tvblog.

L’anticipazione di Davide Maggio: “Schlein andrà a Belve”

In particolare, è stato Maggio, sul suo sito, ad anticipare un paio di giorni fa che “la Schlein ha accettato l’invito di Francesca Fagnani a raccontarsi in una maniera decisamente inedita”. Com’è noto, infatti, format della trasmissione non è quello del consueto talk politico, ma di un’intervista a due senza paracadute, durante la quale la Fagnani non risparmia domande che rischiano di rendere particolarmente scomodi gli sgabelli sui quali lei e gli ospiti sono seduti.

TvBlog: “La segretaria Pd ci ha ripensato, qualcuno le avrà fatto notare che…”

E pare, secondo quanto riferito da Tvblog, che proprio questo potrebbe essere il motivo della rinuncia di Schlein. “Probabilmente qualcuno le ha fatto notare che lo stile puntuto di questa trasmissione mal le si addiceva. Consigli interni o esterni che siano, pare che la nuova serie del varietà di Rai2 dovrà rinunciare alla partecipazione di Elly Schelin”, si legge sul sito, che ricorda che “Belve non si limita all’attività professionale della sua vittima, ma sconfina anche nella sua vita privata. Forse però questo è un dettaglio che era sfuggito all’attuale segretaria del Pd e qualcuno glielo avrà fatto notare. Chissà”.

Il giallo nel giallo: il programma slitta di una settimana

Un mistero alimentato anche da Davide Maggio, che su X ha commentato un giallo nel giallo: quello sullo slittamento dell’inizio della trasmissione, previsto per il 26 settembre e posticipato al 3 ottobre. “Ah, sapeste cosa è successo dopo il Boom (il nome della rubrica in cui Maggio aveva anticipato la notizia, ndr) sulla sua partecipazione a Belve!!!”, ha scritto il giornalista, ritwittando un post del collega in forze a Dagospia, Giuseppe Calenda, che riferiva che “Belve slitta al 3 ottobre perché lo studio non era pronto e questo porterà al taglio di una puntata. Che autogol. Come dice Tvblog Elly Schlein salta, ma il motivo sembra un altro, infastidita dall’uscita della notizia su Davide Maggio….bah”.

Un nuovo scivolone per Schlein

Insomma, l’autogol più che di Belve parrebbe essere della Schlein, la quale per altro non è nuova a clamorosi incidenti mediatici: resta negli annali, infatti, lo scivolone commesso sulla sua prima intervista da segretaria Pd, non solo per la scelta di affidarla a Vogue, non esattamente la bibbia dei ceti deboli, ma anche per quel famigerato passaggio sull’armocromia che ha alimentato meme, battute e sketch di ogni tipo.