Nicola Porro si sbellica sull’armocromia della Schlein: “Il 25 Aprile lei parla a Vogue, non con i partigiani…” (video)

Infuria sui social il dibattito su cosa sia l’armocromia, il termine usato da Elly Schlein nell’intervista concessa a “Vogue Italia” nella quale confessa di utilizzare, per la modica cifra di 300 euro l’ora, una consulente ai colori e all’immagine nella scelta dei suoi vestiti e nello shopping quotidiano. Un’intervista su cui oggi tutti i giornali, anche quelli più vicini alla leader del Pd, si scatenano in ironie e commenti velenosi.

La leader del Pd, su “Vogue”, si è lasciata immortalare dal fotografo Enrico Brunetti e ha parlato anche del suo stile, del suo outfit, da molti criticato per l’eccessivo utilizzo di colori sgargianti, soprattutto per le giacche. «Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio». L’Armocromia (analisi del colore) è il primo step della consulenza d’immagine. Ha l’obiettivo di trovare il colore che maggiormente valorizza la personalità e le inclinazioni di una persona. Su tutto ciò, e anche oltre, ieri il giornalista Nicola Porro, molto seguito in tv e anche sui social, si è esibito in un video satirico nel quale ride delle implicazioni politiche delle scelte “estetiche” di Elly Schlein e della clamorosa contraddizioni tra l’enfasi posta sui temi della Resistenza e del Lavoro, nelle ricorrenze delle celebrazioni di entrambe le cose, e il profilo effimero dell’intervista a “Vogue”. “Mi viene da ridere, è incredibile, invece di parlare ai partigiani la Schlein ha parlato delle sue giacche a Vogue, ed era la sua prima intervista da segretaria del Pd…”, se la ride nel video Nicola Porro.

Il video di Nicola Porro su Elly Schlein, Vogue e l’armocromia