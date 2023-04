Schlein fotomodella vip su “Vogue”: «Ho anche una consulente per i colori delle giacche»

Non rinuncia a un profilo frivolo, Elly Schlein, neosegretaria del Pd, prima protagonista delle cene romane a casa di vip e artisti, come Claudio Baglioni, poi perfino fotomodella, in prima persona, su “Vogue“, che questa settimana la ospita con una intervista-fiume nella quale si parla di politica, moda e musica. La rivista di moda più famosa del mondo la interroga su tutte le spigolature della sua carriera politica fino all’approdo, come prima leader femminile di un partito di sinistra, sulla scìa della Meloni, non rinunciando agli attacchi alla sua rivale.

«Tutte le battaglie che ho fatto in questo percorso politico un po’ strano – perché non avrei mai pensato di fare politica in modo così attivo – sono state rafforzate dal farle in maniera plurale, collettiva. È la non-solitudine che ti dà quella speranza e quella fiducia, è il condividere un’idea che ti aiuta a trasmetterla. Lo dico sempre: io non basto, non credo nell’uomo o nella donna soli al comando. Credo nella forza di una mobilitazione collettiva che può cambiare davvero le cose».

Schlein su “Vogue” sulle leadership femminili

Elly Schlein non tiene un profilo particolarmente elegante nel commentare l’ascesa politica della Meloni, che le ha di fatto aperto la strada a sinistra. «Lo dico provocatoriamente verso Giorgia Meloni: non ci serve una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni delle altre donne, perché il soffitto di cristallo non lo rompi da sola, è proprio fisica, non lo rompi con un solo punto di pressione. Se la maggioranza delle donne sono ancora discriminate nel lavoro, nell’accesso ai servizi, nel subire violenza di genere, e quindi neanche arrivano a vederlo quel soffitto… A cosa serve una premier donna?». Serve una donna come lei, non come la Meloni, questa la sintesi.

Le foto doc e la consulente sui colori…

La leader del Pd, su “Vogue”, si è lasciata immortalare dal fotografo Enrico Brunetti e ha parlato anche del suo stile, del suo outfit, da molti criticato per l’eccessivo utilizzo di colori sgargianti, soprattutto per le giacche. «Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio».

Elly, dunque, ha una consulente alle giacche, che è anche “personal shopper”, come svela Open in un articolo di Fosca Bincher. “La consulente della Schlein per 140 euro online offre una consulenza di analisi del colore e spiega: ‘L’Armocromia (analisi del colore) è il primo step della consulenza d’immagine. Ha l’obiettivo di trovare la TUA palette colori valorizzante in completa armonia con le tue caratteristiche cromatiche. Grazie a questa consulenza: scoprirai l’armonia dei colori che applicati alla vita di tutti i giorni , diventeranno alleati preziosi nella scelta di abbigliamento, accessori e gioielli; acquisirai maggiore consapevolezza sui futuri acquisti limitando perdite di tempo e denaro; acquisterai solo capi di colori che ti valorizzano cromaticamente; imparerai a creare abbinamenti, percependo che un uso corretto del colore non modifica la tua personalità, ma la rinforza'”, racconta Open. Che però precisa. “Forse per la Schlein lavora gratis, in quanto amica sua”.