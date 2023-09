Da Freud a Incognito 1: Cloris Brosca legge “Ti serve uno bravo” sabato al “Cucurùz” di Roma

“Cari pazienti, colleghi, fratelli, sodali, vi spiego io cosa pensa di voi l’analista e come non cadere nelle sue trappole…”: tra consigli, aneddoti divertenti e analisi serie del mondo degli “strizzacervelli” il giornalista Luca Maurelli ha realizzato un vero e proprio “manuale d’amore” per i pazienti che affidano la propria vita a quegli sconosciuti “che vogliono sapere i fatti loro”. I temi sono tanti, tra il serio e il faceto, in un settore che negli ultimi anni ha fatto registrare un vero e proprio boom.

Cloris Brosca e la lettura di “Ti serve uno bravo” di Luca Maurelli

Con quale domanda si apre una seduta? Allo psicoterapeuta interessa davvero la felicità del paziente? Cosa c’è nella sua vita? Che succede se il terapeuta sbaglia? O tratta male il paziente? O sbadiglia? O vi fa innamorare? O diventa un supporto così fondamentale da rendere difficile staccarsi da lui o da lei? Interrogativi a cui cerca di rispondere Luca Maurelli in “Ti serve uno bravo. Manuale d’amore per pazienti di psicologi, psicoterapisti e strizzacervelli” (Jack Edizioni, pp.256, euro 12 su Amazon, cartaceo e digitale), che dopo le tappe al Salone del Libro di Torino e al Centro Suryael Yoga di Napoli, sarà presentato anche a Roma sabato 30 settembre, alle ore 18, nello spazio dell’Associazione culturale “Il Sacro Inganno”, sala “Cucurùz”, in via Romeo Rodriguez Pereira 231D.

La sala è gestita dall’attrice Cloris Brosca, volto noto del cinema, del teatro e della tv, dalle partecipazioni ai film di Massimo Troisi e Tornatore agli impegni sul palco con Eduardo De Filippo, Buazzelli e Proietti, fino al ruolo della “Zingara” e alla conduzione in programmi di successo della Rai: sarà lei a leggere alcuni brani del libro, alla presenza, oltre che dell’autore, degli psicoterapeuti Carla Buccino (che firma la postfazione del volume), Simone Perfetto, psicologo e psicoterapeuta originario di Saronno (Va) con studio a Roma, Andrea Raguzzino, che ha fondato a Napoli la “Jack Edizioni”, la prima eco-casa editrice che ha anche dato alla luce “Ti serve uno bravo”. Modererà l’incontro, la youtuber letteraria Felicia Nascone.

“Nel mio libro analizzo anche le problematiche di un settore, quello che genericamente va dalla psicologia alla psicoterapia, fino alla psichiatria, diventato ancor più centrale dopo la crisi sociale del Covid e su cui è necessario anche un intervemto normativo sia a sostegno delle categorie professionali che della trasparenza nelle relazioni con i pazienti”, spiega Luca Maurelli.

Gli psicoterapeuti Carla Buccino e Simone Perfetto all’incontro. Chi partecipa

Cloris Brosca, attrice teatrale, cinematografica e televisiva – nota al grande pubblico per il personaggio de la Zingara, che ha interpretato dal 1994 al 2002 su Rai1 – ha cominciato a recitare in teatro al fianco di 𝗧ino 𝗕𝘂𝗮𝘇𝘇𝗲𝗹𝗹𝗶, Roberto Herlitzka, Manuela Kustermann, 𝗚𝗶𝗴𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶, diretta in teatro e televisione da Orazio Costa, 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗗𝗲 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗼, Antonio Calenda, Gabriele Lavia, Ugo Gregoretti, al cinema da 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼𝗧𝗿𝗼𝗶𝘀𝗶 𝗲 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗧𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲. Dal 2000 in Rai ha partecipato a “La squadra”, “Raccontami”, “Che Dio ci aiuti”. Attualmente continua a lavorare in teatro, che rappresenta il suo principale interesse, in spettacoli di cui cura spesso anche adattamento drammaturgico e regia.

Simone Perfetto, Psicologo ad indirizzo sociale e delle organizzazioni, psicoterapeuta specializzato e certificato nell’approccio sistemico-relazionale. All’attività clinica presso il proprio studio a Roma, affianca il supporto alle squadre di manager e ai leadership team di organizzazioni italiane e internazionali (per citarne alcune: Bulgari, Cartier, MSD, BNP Paribas, Poste Italiane e, tra le altre, anche Aeronautica Militare e Camera Camera dei Deputati). Ha lavorato in ambito accademico presso l’Università degli Studi di Bergamo.

Carla Buccino. Psicologa e psicoterapeuta, è laureata in Psicologia Clinica e di comunità e specializzata in Psicoterapia per adolescenti e giovani adulti ad orientamento psicoanalitico. Ha lavorato presso il centro di riabilitazione GIFFAS di Bagnoli (NA), la Casa Circondariale di Arienzo (CE), la Caritas Diocesana di Aversa ed è stata parte attiva nell’associazione di volontariato Telefono Amico Napoli. Attualmente esercita come libera professionista e lavora come Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Luca Maurelli giornalista professionista (Il Tempo, Il Roma, Reuters, Libero, Rai Tg2, L’Espresso, Panorama, il Secolo d’Italia) ha scritto con Giuseppe Pedersoli “L’oro del Pibe, paradossi e ingiustizie del fisco italiano” (Esi, 2008) sulle vicissitudini giudiziari e fiscali di Diego Armando Maradona, “Viaggio al centro della notte” (Guida Editori, 2018), da cui è nato un progetto di testimonianza sociale sui temi dell’alcolismo e della droga nelle scuole premiato con un’alta onorificenza del Quirinale. Nel 2021 ha pubblicato “Io vedo il mare: la vera storia di Simon Gautier che si smarrì su un sentiero del Cilento con Dostoevskji” (Guida Editori) e “La forza dell’amore. Storia di una mamma che combatte senza fare la guerra” (Guida Editori).

La Jack Edizioni è nata nel 2022 su iniziativa dei fratelli Andrea e Dario Raguzzino, rispettivamente avvocato e architetto, come “costola” della Cura il mondo ETS, una associazione culturale che si occupa della salvaguardia del pianeta mediante la promozione di comportamenti virtuosi e sostenibili tesi a migliorare le condizioni di vita della presente e soprattutto delle future generazioni. I libri della Jack Edizioni sono tutti disponibili sia in formato cartaceo che in formato ebook su tutti i principali store online. Sono distribuiti a livello mondiale da Amazon e quindi le versioni cartacee possono essere acquistate in qualsiasi libreria che si serva anche di Amazon come distributore.