Ci risiamo: spara pallini a scuola contro un docente. A Bari episodio simile alla “bravata” di Rovigo

Spara contro il docente al cambio dell’ora con una pistola giocattolo. L’episodio è avvenuto ieri mattina nell’Istituto Superiore Romanazzi di Bari: secondo quanto riporta l’Ansa, uno studente di circa 17 anni avrebbe compiuto il gesto con una pistola a pallini di plastica. Il docente, che non è rimasto ferito, ha accusato un lieve malore a causa dello spavento.

Nei prossimi giorni sarà riunito il consiglio di classe per prendere provvedimenti nei confronti dello studente responsabile del gesto. La preside dell’istituto minaccia severe punizioni: “Certe cose non devono accadere”, ha dichiarato. L’episodio ricorda da vicino quanto avvenuto a Rovigo l’anno scorso, quando una professoressa è rimasta ferita a un occhio per una bravata del tutto simile mentre il resto della classe rideva e un altro alunno riprendeva la scena col cellulare.

Fece molto discutere anche ciò che accadde in seguito: la famiglia dello studente che aveva aggredito la docente minacciò di denunciare la professoressa lamentando la sua sovraesposizione mediatica e i due studenti (quello che aveva sparato e quello che aveva ripreso la scena) furono addirittura promossi con nove in condotta. C’era quindi stato un intervento del ministero che aveva di fatto imposto alla scuola di riconvocare i consigli di classe per abbassare i voti in condotta. Suscitando ovviamente lo scandalo dei media schierati a sinistra sempre pronti a sposare le “devianze” glorificate da Enrico Letta.