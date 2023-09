Calciatore del Nizza minaccia il suicidio da un ponte (video): salvato in extremis dai pompieri

Non gioca mai, che per un calciatore non è un dettaglio, e in più, a quanto pare, negli ultimi tempi sarebbe stato alle prese con una bruciante delusione d’amore. Ecco perché stamane il giocatore del Nizza Alexis Beka Beka è salito su un ponte minacciando di lanciarsi giù. Ne sono seguite ore di trattative e di discussioni con i vigili del fuoco, che poi sono riusciti a trarlo in salvo, poco dopo le 14. Decine di soccorritori ed esperti erano accorsi sul posto per tentare di convincere Beka Beka a rinunciare ai suoi propositi: oltre ai pompieri, c’erano poliziotti, gendarmi e uno psicologo inviato dal club.

Calciatore del Nizza Beka Beka minaccia il suicidio

Alexis Beka Beka minacciava di suicidarsi gettandosi dal ponte Magnan, sulla A8, vicino alla città francese. Il Nizza, guidato dal tecnico italiano Francesco Farioli, aveva deciso di annullare l’allenamento previsto per questa mattina e di rinviare la conferenza stampa consueta prima del turno di campionato. La sorsa stagione ha disputato soltanto 14 incontri di Ligue 1, quest’anno il tecnico – il “filosofo” italiano Francesco Farioli – non gli ha concesso ancora neppure un minuto in campionato. Il Nizza è attualmente secondo in campionato, a una lunghezza dalla capolista Brest. Il giovane, di origini congolesi, è profondamente colpito da una delusione amorosa dopo la fine della relazione con la sua fidanzata.