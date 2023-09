Bonino lancia anatemi contro la Meloni: “Mi sento male per il no all’utero in affitto”

«Giorgia Meloni ha in testa questo modello di Dio-Patria-Famiglia, e quindi un uomo, una donna, possibilmente due bambini, uno maschio e uno femmina. Tutto il resto, tutte le altre diversità, lei non le considera diversità»: Emma Bonino torna a parlare in un’intervista al tg3, dopo il silenzio prolungato in pieno scandalo Qatargate.

Utero in affitto, Bonino si sente male

Lo fa ritornando ad attaccare il governo per le politiche Lgbtq+, attribuendo alla Meloni pensieri e frasi che non ha mai pronunciato «La Meloni le diversità le considera devianze. E questo è, secondo me, molto preoccupante». La leader di Più Europa, che ha da poco incassato la brutta notizia che George Soros limiterà i finanziamenti a partiti (+Europa è uno dei beneficiari di punta) e organizzazioni all’interno della Ue, torna a parlare da antica militante Radicale. I temi sono quelli risaputi. «È già in pratica un arretramento sui diritti: quando uno vede approvare il reato universale di gestazione per altri, si sente male: sugli omosessuali la stretta mi sembra abbastanza evidente e di nuovi diritti non se ne parla proprio, dalla legalizzazione della cannabis all’eutanasia. Non mi pare proprio che sia aria», ha concluso Bonino.

Sullo scandalo Qatargate neanche una parola

Al Tg3 nessun accenno al Qatargate e allo scandalo che ha coinvolto l’organizzazione Non c’è pace senza giustizia fondata proprio dalla stessa Bonino. Dopo lo scandalo l’esponente radicale aveva comunicato la decisione di lasciare l’advisory board di Fight Impunity. “Anni fa, ho accettato la proposta di divenire membro dell’Advisory board di Fight Impunity per la qualità delle altre personalità che vi facevano parte e per le finalità dell’associazione che andavano nella stessa direzione della mia battaglia per l’affermazione della giustizia penale internazionale” ha dichiarato in una nota stampa Bonino.

“Non essendosi peraltro l’Advisory board mai riunito, di fronte alla situazione che abbiamo tutti appreso dalle notizie stampa, ritengo anch’io doveroso dimettermi da tale carica con effetto immediato” ha comunicato l’ex radicale.