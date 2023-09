Bonaccini sferza il Pd: “Se torniamo alle correnti perdiamo”. E intanto rafforza la sua Energia popolare

“Se ritorniamo alle correnti del passato e a quel modo di gestire il partito, parliamo di anni in cui abbiamo subito sconfitte su sconfitte. Credo che il Pd debba essere un partito plurale“. Stefano Bonaccini a Metropolis, web talk del gruppo Gedi, torna sul destino del Nazareno e lancia qualche fendente, magari indiretto, alla segretaria Elly Schlein, sua competitor al congresso di scontro. Di pluralismo parlano tutti, ma i fatti fotografano un partito introflesso, con una maggioranza che litiga guardando a Conte e una minoranza riformista che non vede l’ora di fare le valigie.

Bonaccini: niente correnti. E la sua?

Bonaccini fa il super partes e dell’area Energia popolare che raccoglie chi lo ha sostenuto al congresso parla come di una creatura nuova e atipica. “Non è una corrente classica, perché altrimenti me andrei io un minuto dopo”. Come da copione i capicorrente negano l’esistenza di correnti e spifferi. L’area – o comunque si voglia chiamare – “farà un nuovo evento, dopo quello dello scorso luglio, tra fine ottobre e i primi di novembre. Chiameremo anche energie dall’esterno per dare un contributo al Pd per essere più robusto e più plurale”.

Li ha firmati Conte i decreti sicurezza, non noi

Poi frecciate velenose ai 5Stelle. “Conte ha un approccio diverso dal nostro per un motivo: non li abbiamo firmati noi i decreti sicurezza, li ha firmati lui con Salvini e quelle impronte restano”. Ma anche parole concilianti: “Comunque, io ho fatto un dibattito con Conte alla festa dell’Unità a Ravenna e su molte cose la pensiamo allo stesso modo”. Sui migranti parla di governatore, fedele alla linea ‘not in my garden”.

Migranti, non possiamo accogliere tutti e chiunque

“Dico che non possiamo accogliere tutti e chiunque. La destra sta pensando a un Cpr per regione, ma non serviranno per accogliere, ma per mettere quelli pericolosi. A casa mia quelli pericolosi si mettono in galera. E si non mischino i minori a delinquenti adulti perché un modo per far diventare delinquenti anche loro”. Autunno caldo in vista? “Il tema è provare a andare in piazza non solo con la Cgil. Io penso che il Pd, come ha fatto Elly Schlein, debba anche organizzarle lui le manifestazioni di piazza, come sulla sanità”.