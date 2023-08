Turista ubriaca aggredisce i passanti a Ponza, ribalta i tavoli di un bar e frantuma i bicchieri

I carabinieri di Ponza hanno denunciato una turista 33enne di Merano per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. La donna, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione eccessiva di alcol, ha creato disagi ai turisti che passeggiavano lungo il corso principale. Gli ha lanciato addosso bicchieri di birra, ha ribaltato alcuni tavoli di un bar. Ma non solo. Ha aggredito e procurato lesioni a una coppia di fidanzati che passeggiava lungo la spiaggia, nonché frantumato bicchieri di un pub lanciandoli in mare.

L’intervento dei carabinieri a Ponza

I militari, intervenuti sul luogo, hanno cercato di bloccarla. E una volta giunta l’autoambulanza, hanno tentato di farla salire sul mezzo per essere trasportata in ospedale. Ma la 33enne ha aggredito sia i Carabinieri che il personale sanitario dell’ambulanza del 118, che stava cercando di somministrarle un sedativo.

Agitazione psicomotoria e intossicazione acuta da alcol

Alla fine, grazie all’intervento dei militari, è stato possibile trasportare la donna al Poliambulatorio di Ponza. Qui i sanitari hanno dichiarato che la donna era affetta da “agitazione psicomotoria e intossicazione acuta da alcol”, con prognosi di tre giorni. E hanno disposto la permanenza in osservazione in quella struttura. La donna è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.