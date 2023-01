Panico sul traghetto Ponza-Formia in balìa delle onde alte 8 metri (video). “Si spezza come il Titanic”

Urla, panico, preghiere dei passeggeri, mentre chi era sulla banchina del porto riprendeva il traghetto Ponza-Formia in balìa della mareggiata e chi era a bordo filmava le onda che penetravano nei saloni della nave. Ieri pomeriggio sul traghetto Ponza-Formia si sono vissute cinque ore di paura, rispetto a un viaggio che in condizioni normali sarebbe dovuto durare la metà del tempo.

I video che documentano l’avventura del Ponza-Formia

La nave della Laziomar è partita dal porto di Ponza, nonostante le terribili condizioni del mare, ed è subito finita in mezzo a un uragano con onde di 7-8 metri. A bordo momenti di panico, con i passeggeri che facevano video e qualcuno che commentava, come da post sui social, “si spezza, si spezza come il Titanic”. Per fortuna, non si sono registrati feriti a bordo e la nave, pur tra mille difficoltà, è approdata a Formia senza danni.