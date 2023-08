Turismo, Ferragosto da record per Ercolano: boom di ingressi al Parco archeologico

Ferragosto da record per il Parco Archeologico di Ercolano, che sta conoscendo una stagione di ripetuti “sold out”. Nel fine settimana lungo che ha interessato il 15 agosto, dunque, da sabato a martedì, il sito ha registrato infatti oltre 7mila visite, confermando il trend di crescita costante sostenuto anche da iniziative come “I venerdì di Ercolano”.

Ferragosto da record per il Parco archeologico di Ercolano

Nel dettaglio i biglietti per l’area archeologica staccati nei quattro giorni clou di agosto sono stati 7.015. Un record che si aggiunge a quello registrato durante la prima domenica del mese a ingresso gratuito in cui il Parco ha raggiunto le 3.335 presenze e ai “tutto esaurito”, nonostante l’aumento dei posti, per serate e turni dei Venerdì di Ercolano, i percorsi notturni di visite guidate e performances teatrali di Teatri 35 che andranno avanti fino al 25 agosto e che per l’edizione 2023 sono dedicati a Cibo e alimentazione con un tour che conduce i visitatori in un viaggio nelle abitudini degli antichi ercolanesi.

Il tutto esaurito per i “Venerdì di Ercolano”

”Il tema del cibo, peculiarità tutta propria dell’archeologia ercolanese – ha spiegato il direttore del sito, Francesco Sirano – è proposto in una accurata ricostruzione filologica che sta alla base di interventi scenici che, visti i numeri di questa estate, non manca di attirare come di consueto l’interesse dei visitatori”. ”Si tratta di un successo annunciato che prosegue e anzi – ha precisato l’archeologo – supera la scia delle ultime estati tutte sold out del fortunato format del Parco, che dopo le restrizioni dell’epoca Covid torna finalmente a numero pieno, offrendo così la possibilità di fruirne a centinaia di visitatori italiani e stranieri, che estasiati si lasciano coinvolgere nelle luci e nelle suggestioni del percorso serale”.

La capacità di fare rete con le strutture del territorio

Il networking territoriale dà inoltre ottimi risultati anche sul fronte accoglienza ricettiva: si registra infatti il sold out dei posti letto sul territorio per i mesi da luglio a settembre. ”I patti sinergici tra enti sono la vera forza delle località a forte attrazione culturale – ha aggiunto il direttore del Parco di Ercolano – la mission dell’ente continuerà ad essere quella di coinvolgere il territorio lungo un percorso di crescita diventando tutti ambasciatori dell’identità e dei valori culturali di Ercolano”.