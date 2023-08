Strage di Torino, Meloni: “Dolore e tristezza, fare piena luce su quanto accaduto”

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha espresso in un messaggio il suo cordoglio per la strage di Torino nella quale sono morti cinque operai. “Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno- scrive il Premier- mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. Sono in contatto con il Presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l’auspicio di fare quanto prima piena luce sull’accaduto”, le parole del Primo Ministro italiano. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha dichiarato che, “morire sul lavoro è un oltraggio al valore della convivenza”.

La Russa: “Scoprire eventuali negligenze”

“Nell’apprendere la terribile notizia dell’incidente avvenuto a Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino -Milano e nel quale hanno perso la vita cinque operai desiderano rivolgere le mie condoglianze ai parenti delle vittime. È necessario fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali negligenze e violazioni delle norme di sicurezza. Le morti sul lavoro sono inaccettabili”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Foti: ” Fare chiarezza su quanto accaduto”

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprimo profondo cordoglio per quanto accaduto stanotte lungo la linea ferroviaria Torino -Milano, nei pressi di Chivasso, dove cinque operai investiti da un treno hanno perso la vita. Condoglianze e vicinanza ai familiari dei lavoratori deceduti. Aspettiamo si faccia chiarezza sulle dinamiche e le eventuali responsabilità al riguardo. Resta fermo l’impegno di Fratelli d’Italia affinché sia garantita la sicurezza delle persone mentre svolgono l’attività lavorativa”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Il Mit apre un’indagine sulla strage di Torino

“La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha aperto l’indagine dopo il drammatico incidente ferroviario avvenuto sulla linea Torino-Milano”. Lo rende noto il dicastero in una nota. “È già stato individuato – prosegue il comunicato – un esperto in sicurezza e manutenzione dei trasporti ferroviari che, compatibilmente con le disposizioni della magistratura, si recherà il prima possibile sul posto”.