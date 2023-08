Scuola, in arrivo oltre 62mila assunzioni. Valditara: “A settembre il concorso per altri 30mila posti”

Sono oltre 62mila, tra insegnanti e altro personale, le assunzioni in arrivo nella scuola. Il rafforzamento degli organici, che per la grandissima parte riguarda i docenti, ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri di ieri. “Si tratta di un significativo passaggio per il sistema nazionale d’istruzione e formazione, importante per la funzionalità della scuola italiana e per la riduzione del precariato”, ha commentato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, spiegando che per settembre è programmato il prossimo concorso Pnrr che consentirà di aggiungere altri 30mila insegnanti, “al fine di realizzare per i prossimi anni il target finale di 70mila”.

Via libera del Cdm a oltre 62mila assunzioni nella scuola

Nello specifico le assunzioni in ruolo a tempo indeterminato autorizzate sono 50.807 unità di personale docente, delle quali 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno; 419 unità di insegnanti di Religione cattolica; 10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-Ata; 280 unità di dirigenti scolastici; 52 unità di personale educativo-Ped.

Nel Lazio immissione in ruolo per mille insegnanti di sostegno

Un’importante tornata di assunzioni, che riguarderà anche gli insegnanti di sostegno, è stata annunciata anche nel Lazio. A darne notizia, parlando con Il Tempo, è stata la neo nominata direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, spiegando che l’immissione in ruolo riguarderà circa un migliaio di docenti di supporto agli alunni più svantaggiati. Complessivamente, le nuove immissioni in ruolo saranno 5mila, a fronte di mille pensionamenti. “Stiamo lavorando, numeri alla mano, affinché dai primissimi giorni di scuola i ragazzi abbiano tutti i docenti in classe”, ha detto Sabatini, chiarendo anche la tempistica: “Su tutti i 5mila posti, che non sono pochi, entro la settimana verranno attribuite le assegnazioni provvisorie, entro la prima metà di agosto si concluderà il percorso delle assunzioni sul sostegno, e tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, nei tempi consegnatici dal ministro Valditara, assegneremo i posti anche con le eventuali supplenze attingendo perlopiù dalle graduatorie provinciali”.