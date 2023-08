Schlein e Appendino, stesso vestito in aula: l’opposizione è unita solo dall’armocromia (video)

“Non vorrei essere nei suoi panni”, quasi strilla Chiara Appendino al ministro Fitto intervendo in aula sul Pnrr: l’esponente M5s si è messa a sua insaputa in quelli di Elly Schlein, che oggi in aula era vestita praticamente in modo uguale.

Sono infatti divenuti motivo di commenti salaci gli abiti estremamente simili di entrambe in occasione della seduta in Aula alla Camera, con giacca bianca e maglia indaco sia per l’ex sindaco di Torino che per la segretaria Pd: sono tornate inevitabilmente in mente le dichiarazioni della Schlein, che aveva detto a Vogue di affidarsi ai consigli di un’armocromista per l’abbigliamento.

C’è da dire che la Appendino punta abitualmente su questo look, come emerge anche dai profili social della stessa esponente grillina. Diverso il discorso per la Schlein, che varia a seconda delle circostanze. A meno che anche la Appendino ricorra all’armocromista senza aver reso edotto il suo elettorato. In un periodo in cui si sbandiera la difesa dei più poveri, suonerebbe alle orecchie della frangia più francescana e pauperista del Movimento, alquanto stridente.

Appendino e Schlein unite solo dal look

C’è da sottolineare che, tranne gli attacchi scomposti al governo Meloni e il look, davvero poco accomuna M5s e Partito democratico. Quello stesso Pd che aveva definito il reddito di cittadinanza una misura inutile e insufficiente. Senza dimenticare gli scontri proprio i duelli rusticani a Torino tra Fassino e la Appendino: due sindaci che la città ha ben presto voluto dimenticare.

Ecco, almeno sul look leader Pd e l’esponente grillina vanno d’accordo: decisamente poco per avere qualche velleità di governare l’Italia insieme.