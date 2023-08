Sardegna, scandalo nell’albergo Alpitour: donna nel buffet ricoperta di cioccolato. Solinas: “Vergogna”

Sardegna al centro delle polemiche su un caso. E stavolta la denuncia, partita da un imprenditore milanese, riguarda un colosso del turismo, Alpitour, e l’accusa di sessismo. Una ragazza seminuda in un buffet dei dolci a bordo piscina, ricoperta di cioccolato , stesa in mezzo ai pastìccini: è successo il 15 agosto scorso nella struttura di Golfo Aranci del Voi, hotel gestito da Alpitour .

L’imprenditore si chiama Federico Mazzieri ed era presente insieme alla figlia, la sera del 15 agosto in albergo.

“Che ne pensa Alpitour? Scena sessista”

“Cosa ne pensano i manager di Alpitour di questa rappresentazione del corpo femminile?” Si chiede l’imprenditore, mentre precisa che “in hotel dopo avere espresso il mio disappunto mi hanno detto che era una statua di cioccolato”. “Come si possono pubblicare sul proprio sito(riferito ad Alpitour) termini come valori aziendali- continua Mazzieri- visto che parole come tradizione, la storia, la passione e l’orgoglio italiani si ritrovano in tutte le strutture Voi hotels, caratterizzate da un’atmosfera famigliare che si respira in ogni parte del mondo se poi si compiono questi misfatti?”.

“Mia figlia ha espresso lo schifo”

Federico Mazzieri continua affermando che: “Rispettare l’ambiente e le persone attraverso un turismo più sostenibile offrendo ai propri clienti attività personalizzate e prodotti tipici del territorio, non può consentire di permettere che nelle proprie strutture ci siamo questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equipaggiato a quello di una stoviglia per assecondare l’occhio malizioso dì qualcuno. Sono in vacanza con mia figlia di quattordici anni ed il suo commento e mi ha espresso il suo schifo, dicendo che questo non è un Paese dove potersi realizzare”.

Il governatore: “Atto che offende tutti”

Sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas:” Un episodio che offende tutti, e che mi suscita, francamente, un po’ di vergogna. La Sardegna vuole offrire ai propri visitatori, e lo ha sempre fatto, l’immagine di una terra accogliente, rispettosa, nobile nei sentimenti e nei modi. Questa immagine va in senso opposto, e vorremmo non averla mai vista” le parole del governatore.

“Quanto accaduto in Sardegna è intollerabile”

Sull’episodio è intervenuta Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva. “E’ incredibile come, ancora nel 2023, possano accadere scene indegne perfino di un film di terzo ordine degli anni ’70. Anche perché – ha detto Sbrollini – il fatto non è avvenuto in un contesto privato, ma in un luogo pubblico, a bordo piscina di un albergo. La catena di hotel ha annunciato un’indagine: sono curiosa di capire a chi possa essere venuta un’idea tanto vergognosa”.

L’albergo cerca un nuovo direttore

Intanto, sui principali motori di ricerca per le offerte di lavoro, tra cui Indeed, Careerjet e Trovit, da tre giorni è comparsa la ricerca per la stagione estiva 2024 di un nuovo direttore generale per la struttura Voi Hotels di Golfo Aranci: coincidenza o conseguenza di quanto accaduto a Ferragosto?