Rete ferroviaria in ripresa dopo i ritardi di 6 ore. Le segnalazioni e il giallo degli “estranei in galleria”

«In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale». Lo ha annunciato questa mattina Trenitalia sul proprio portale. «La circolazione – spiega la nota – è tornata regolare dopo l’intervento delle forze dell’ordine. I treni Velocità e Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. I treni Alta Velocità hanno subito limitazioni di percorso». «Eventuali ritardi registrati – puntualizza Trenitalia – si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti».

Rete ferroviaria divisa in due per tutta la notte

L’alta velocità ferroviaria è stata divisa in due per tutta la notte, tra Firenze e Bologna, per l’interruzione della circolazione ferroviaria a causa della presenza di estranei nella Galleria Firenzuola, che è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km. Controlli della Polizia ferroviaria, con un certo numero di agenti, sono stati attivati fino all’alba per ispezionare la galleria nella sua lunghezza. La segnalazione di persone nei pressi dei binari è un allarme arrivato poco dopo le 19 di martedì dal macchinista di un convoglio Av in transito che avrebbe notato qualcuno nel tratto fra Idice e San Pellegrino, al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna.