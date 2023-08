Renzi: “Schlein ha un futuro a Sanremo, in Parlamento ci va poco. La canzone ‘Zombie’ molto adatta”

‘ comeTra l’ironia feroce contro la Schlein chiatarrista e la bocciatura politica del salario minimo, Mattero Renzi si è scatenato contro la segretaria Pd in due riprese. Intervistato su Rete4 nella “Zona bianca” di Giuseppe Brindisi il leader di Italia Viva infierisce: Elly Schlein sembra aver trovato la sua direzione. Sì, ma quella musicale, non quella da dare al Partito democratico. Il riferimento è alla “svolta” rock svelata da Elly con la chitarra e c he sale sul palco insieme ad altri esponenti locale del partito alla Festa dell’Unità a Torre del Lago. “Elly con la musica è bravissima- prende in giro l’ex premier- , ha fatto un pezzo che si prestava molto bene. Era una festa del Pd dove c’era il simbolo del Pds, c’era la quercia. E ha fatto una canzone bellissima che io amo molto, dei Cramberries, una canzone che si chiama Zombie“. Il video della segretaria che suona la chitarra elettrica davanti a un manipolo di poche decine di persone ha fatto il giro del web. Con tutte le ironie del caso. E Renzi ci inzuppa il pane: “Poteva scegliere un’altra canzone e invece ha fatto quella, una canzone bellissima e secondo me adatta a quella festa“, ha infierito.

Renzi si scatena sulla Schlein “rock star”: “Ha un futuro a Sanremo, in Parlamento va poco”

Facile ironia, del resto. Elly Schlein è passata dall’estate militante, all’estate “silente” ed è ricomparsa nell’estate” cantante”. Brinda alle firme racoclte online, senza pensare che tra gli altri hanno firmato anche Mago merlino e l’Ape Maia, tanto per dire l’enfasi retorica ridicola usata da lei e dal Pd. Per cui Renzi ha gioco facile: “In Parlamento ci va poco, ha una percentuale di presenze del 21%; io del 70% e dicono che non ci vado mai. La Schlein è molto più brava di me con la chitarra… Secondo me ha un futuro a Sanremo, in Parlamento un po’ meno”, ha affondato il colpo Renzi. Questo il primo round in tv. Nella seconda ripresa Renzi assesta il colpo del ko sul tema del salario minimo. E lo fa dalle colonne del quotidiano di cui è direttore politico, il Riformista.

Renzi stronca Schlein sul salario minimo: “Gli slogan non servono a combattere la povertà”

“Come si combatte davvero la povertà? Servono leggi, non slogan. Una riflessione controcorrente nel mio editoriale di oggi sul Riformista”. Questo il “lancio” sui social che Matteo Renzi fa del suo intervento, riproponendo il suo editoriale sul salario minimo. “Con l’avvento del grillismo in Italia la povertà è diventata strumento di consenso – spiega l’ex presidente del Consiglio -. Proprio mentre gli economisti alla Esther Duflo vincevano il Premio Nobel spiegando come la lotta contro la povertà richiedesse sforzi educativi, sanitari, culturali; i populisti nostrani inauguravano una stagione in cui la lotta alla povertà andava annunciata, non combattuta, andava fatta con gli slogan e non con la politica”.

“Chi fa proposte irrealizzabili non si interessa dei poveri, li strumentalizza”

Per Renzi, “c’è un filo rosso tra il Luigi Di Maio che, attorniato dai colleghi grillini, annuncia dalla terrazza di Palazzo Chigi ‘abbiamo abolito la povertà’; e il Giuseppe Conte che, attorniato dai colleghi del campo largo, spiega in Sala Verde che il disegno di legge sul salario minimo è lo strumento risolutivo per contrastare la povertà. Tra il Di Maio del terrazzo e il Conte della Sala Verde ci sono due piani di distanza fisica e cinque anni di distanza temporale. Ma il ragionamento è identico”. Chi fa proposte irrealizzabili non si interessa dei poveri: li strumentalizza – scrive ancora il numero uno di Italia viva -. Così come chi scrive una legge come quella sul reddito di cittadinanza, vera manna per i truffatori e per chi vive di voto di scambio, non si interessa dei poveri: li strumentalizza. Chi firma una proposta di legge in cui il salario minimo ha bisogno di un fondo pubblico pagato dal contribuente italiano, non si interessa dei poveri: li strumentalizza”.