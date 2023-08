Musk scrive a Sangiuliano: “Grazie per la gentilezza, ma Zuckerberg rifiuta l’offerta”. Fine della commedia

Salta, a meno di nuovi colpi di scena, il combattimento ‘epico’ fra Elon Musk e Mark Zuckerberg, che si sarebbe dovuto tenere in Italia in una location che richiamasse i fasti dell’Antica Roma, per un evento di beneficenza con il consenso del Mic. A porre fine alla “sceneggiata” che ha tenuto banco un post dello stesso Musk, che su X, l’ex Twitter, ha scritto direttamente al nostro ministro della Cultura: “Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti; e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la Ufc organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere”.

Ora è ufficiale: il tanto atteso combattimento di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg non avrà luogo in Italia. Nei giorni scorsi si era intrufolato il sindaco di Firenze Nardella a propporre ai due piazza della Signoria; e poi anche Clemente Mastella si era fatto vivo proponendo l’anfiteatro di Benevento, città di cui è sindaco. Che tra i due giganti del web non scorresse buon sangue era risaputo. Musk aveva lanciato nelle scorse settimane la sfida di arti marziali all’inventore di Facebook, nonché proprietario di Meta. Che da poco ha lanciato una nuova piattaforma identica a Twitter, Threads. Una scelta aziendale andata di traverso al patron di Tesla che ha definito Zuckerberg un «cornuto». Questo per segnalare che tra i due scorre una feroce competizione. Ma pochi potevano pensare che un loro possibile incontro pubblico di Mma fosse cosa veritiera. Sembrava inizialmente essere solo una delle tante affermazioni da troll che contraddistinguono ormai Elon Musk.

Cala il sipario sulla telenovela Musk-Zuckerberg

Poi tutto ha iniziare a prendere i contorni della realtà. Con la risposta di Zuckerberg che si è detto disponibile all’incontro. Ne è seguita tutta la fantasmagorica telenovela dei detrattori (“non svendiamo l’Italia a questi due) e dei possibilist. Fino a che, solo pochi giorni fa ha preso forma la notizia che l’incontro si sarebbe svolto comunque in Italia. O almeno questo è quanto ha dichiarato Musk, dopo aver parlato con Meloni e Sangiuliano. Poi il colpo di scena: Zuckerberg frena gli entusiasmi e dichiara che non è stato concordato proprio nulla. Oltre ad accusare Musk di continuare a temporeggiare. Oggi, dunque, arriva l’ultimo aggiornamento del patron di Tesla, che mette la parola fine alla possibilità di un incontro in Italia. E’ molto probabile che il tormentone non finisca qui.