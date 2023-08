Monte Bianco, la Francia ascolta il governo italiano e apre a un rinvio dei lavori

Da quanto emerso nell’incontro di oggi a Toledo, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue, tra Antonio Tajani e Catherine Colonna, la Francia non esclude l’ipotesi di un rinvio dei lavori nel tunnel del Monte Bianco, che dovrebbero iniziare lunedì 4 settembre. Secondo quanto fa sapere la Farnesina, quindi si attendono le decisioni dopo i sopralluoghi e dopo le valutazioni della conferenza intergovernativa. «È un problema comune lo affronteremo insieme», hanno detto i due ministri.

Monte Bianco, la Francia apre a un rinvio dei lavori chiesto dal governo italiano

In particolare, il titolare del dicastero degli Esteri Antonio Tajani, soffermandosi sul punto, già all’arrivo a Toledo ha espresso chiaramente la posizione sulla necessità di un accordo che superi le criticità legate a una chiusura del valico, dichiarando: «Ritengo che non si possa chiudere il traforo del Monte Bianco durante la pausa natalizia perché farebbe un grave danno all’economia della Val d’Aosta, del Piemonte, dell’intera Italia del nord. Quindi bisognerebbe accelerare i tempi di efficientamento del tunnel del Frejus per non interdire a Natale il tunnel del Monte Bianco».

Tajani: «Cerchiamo una buona soluzione con Parigi per scongiurare la chiusura natalizia»

Quindi, tirando le somme, ha aggiunto: «Vediamo di trovare una buona soluzione con i francesi, magari se si potesse anche organizzare una conferenza intergovernativa su questo. E poi bisogna cominciare a riflettere attentamente sulla proposta italiana di fare la seconda canna del Monte Bianco», ha asserito il titolare della Farnesina anche prima dell’incontro di Toledo.

Salvini: «Obiettivo è riaprire il Frejus prima possibile»

Anche il ministro per Infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini, al lavoro per una soluzione condivisa, a margine di un convegno al Lido di Venezia nell’ambito della Mostra del cinema è intervenuto sul tema, osservando: «L’incidente di questa notte in Piemonte è un dramma, in un contesto già problematico – ha detto il vicepremier –. In giornata risentirò il mio collega francese perché c’è il traforo Frejus chiuso per frana, il Monte Bianco che rischia di chiudere per lavori, il San Gottardo dove c’è stato un deragliamento. Qui rischiamo veramente il blocco. Obiettivo è riaprire il Frejus prima possibile, anche se è sul fronte francese, quindi spetta a loro. Ho chiesto la cortesia di rinviare i lavori sul Monte Bianco altrimenti è il caos».

Monte Bianco, Fidanza (Fdi-Ecr): «Bene l’apertura della Francia sul rinvio dei lavori, come ha chiesto il governo Meloni»

E allora, le sollecitazioni arrivate da più fronti perché il Monte Bianco non venga chiuso fino a che non verrà ripristinata la piena agibilità della viabilità verso il tunnel del Frejus, hanno sortito l’effetto sperato. La Francia, tramite il ministro Colonna, si è detta disponibile a un rinvio, tutto ancora da decodificare e stabilire comunque. Un’apertura che anche il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR e componente della commissione Trasporti del Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ha positivamente commentato su Facebook, postando: «Bene l’apertura della Francia sul rinvio dei lavori al Monte Bianco, come ha chiesto il governo Meloni. La manutenzione, certamente necessaria, dovrà partire solo quando sarà riaperto a tutti gli effetti il valico del Frejus. La priorità è difendere il lavoro dei nostri autotrasportatori e gli scambi commerciali delle nostre aziende. Avanti tutta».