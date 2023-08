Milano nel degrado: entra in topless in un bar e danneggia tutto. L’ira di FdI

Milano sempre di più nel degrado. Domenica pomeriggio una donna è entrata con il seno scoperto in un fast-food di via Dante, nel centro di Milano, e ha iniziato a danneggiare ciò che trovava davanti a sé, come posate, bicchieri e vassoi .Poi ha aggredito due dipendenti dell’attività, un italiano di 25 anni e un gambiano di 24. Una ragazza di 28 anni, originaria di El Salvador, regolare e con precedenti, è ora indagata per danneggiamento, lesioni e atti contrari alla pubblica decenza. Subito prima di essere accompagnata in Questura, è stata portata in codice verde al Policlinico per un consulto psichiatrico.

De Corato: ” Diversi arresti nelle ultime 24 ore e il Comune tace”

“Nelle ultime 24 ore a Milano agenti di Polizia e Carabinieri hanno arrestato diversi immigrati per furto, spaccio di sostanze stupefacenti, violenze, possesso di armi e rapina, quasi tutti irregolari e con precedenti. Persino i militari del terzo reggimento Lombardia, durante la vigilanza fissa che sorveglia la casa del presidente del Senato Ignazio La Russa in zona Porta Venezia, hanno notato un algerino che stava forzando la portiera di un’auto e sono intervenuti bloccandolo. Ma è possibile che anche alla vigilia di Ferragosto, dove la città è semideserta eccezion fatta per qualche turista, di ‘ghisa’ non si vede nemmeno l’ombra? Perché l’assessore alla sicurezza Granelli impiega i 3.200 agenti solo per fare le multe e non per garantire un po’ di sicurezza in città come fanno le altre forze dell’ordine?”. Lo afferma il deputato di Fdi, Riccardo de Corato, in passato amministratore del comune meneghino.

L’emergenza Milano e il silenzio di Sala

L’estate 2023 segna il dilagare del degrado a Milano nell’indifferenza del Comune che aveva preannunciato interventi sulla sicurezza mai visti. Da rapine eclatanti allo spaccio di droga, sino ai fatti di domenica, la metropoli conferma una forte fragilità sul tema della prevenzione del crimine. Per Beppe Sala, primo cittadino, va tutto bene. Continua ad occuparsi si cose fatue come le registrazioni dei figli delle coppie gay senza occuparsi di emergenze diventate strutturali. Con buona pace dei milanesi.