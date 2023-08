Milano, pedinati, aggrediti e derubati degli orologi di lusso: fermati due francesi una marocchina

Pedinavano le vittime tutto il giorno e poi agivano e aggredivano. Una banda di rapinatori di orologi preziosi è stata fermata a Milano dalla polizia . “La banda dei Rolex” e ra composta di due cittadini francesi di 34 e 35 anni, di origini algerine, e da una cittadina marocchina 42enne. Tutti pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo dalla Polizia di Stato perché ritenuti a vario titolo i presunti autori di rapine di orologi dal valore eccezionale: tra il mezzo milione e il milione di euro, avvenute a Milano. Le vittime, stando alle indagini, venivano puntate pedinate anche un giorno intero. Milano “città aperta”, appunto. Neanche la sicurezza di uscire da un albergo e godersi una goro per Milano in santa pace.

L’ultima rapina in ordine di tempo della banda ha privato un turista libico di 43 anni del suo orologio Richard Mille RM11-02 dal valore stimato di 400/500 mila euro: era la sera dell’1 agosto. L’autore materiale della rapina, l’uomo che lo ha aggredito, è però ancora irreperibile. L’uomo, insieme agli altri due franco-algerini, è stato identificato come il presunto autore anche della rapina avvenuta in data il 30 agosto 2021 in via della Spiga ai danni di un cittadino romeno: al quale è stato sottratto un orologio Richard Mille modello 011, “one from five limited edition”, del valore di circa un milione di euro.

Vittima pedinata tutto il giorno “La sera dell’1 agosto – si legge nella nota della Questura di Milano che il TgCom24 riporta – il 43enne, a Milano per una visita di piacere, passeggiava per le vie del centro. All’altezza di via Castel Morrone è stato afferrato al braccio da un uomo che, dopo essere riuscito a scaraventarlo a terra, gli ha sottratto il prezioso orologio”. L’uomo e la sua famiglia sarebbero stati infatti pedinati per un giorno intero. L’accusa ha ricostruito il “modus operandi” della banda.

I rapinatori puntano i clienti degli alberghi di lusso