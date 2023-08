Duomo di Milano: due turisti si arrampicano sulla Madonnina. FdI invoca il Daspo (video)

Milano continua a essere “città aperta”. Stavolta è il suo simbolo per eccellenza, il Duomo, oggetto di sfregio, per fortuna non fisico. Due street builders francesi di 18 e 20 anni sono stati bloccati questa mattina intorno alle 6:20 dalla polizia locale di Milano dopo che si erano arrampicati sulla Madonnina che sormonta il Duomo di Milano. “Praticano arrampicata su diversi monumenti. Hanno già effettuato questo tipo di attività su monumenti molto importanti in tutta Europa – ha spiegato Gianluca Mirabelli, Capo Direzione Operativa della polizia locale -. Si arrampicano a mani nude e la loro attività consiste nell’arrampicarsi e fotografarsi o fare dei video e postarli sulle pagine social. Non hanno precedenti in Italia, a parte oggi che sono stati denunciati per invasione di terreni od edifici”. I due sono stati denunciati.

Fdi:”Milano abbandonata dal centrosinistra”

Diverse le reazioni dalla politica. L’assessore regionale alla sicurezza, Romano La Russa, di Fdi , ha auspicato che “Chi è responsabile di queste azioni venga punito severamente, con la possibilità di un lungo Daspo che impedisca loro di rientrare in Italia”. La Russa aggiunge ” Non vorrei si fosse sparsa la voce che da noi, alla fine, è possibile farla franca con pene poco severo e spesso nemmeno applicata. Tutti questi episodi, compresi quelli degli eco vandali, comportano seri danni ai monumenti della nostra città e mettono gravemente a rischio lo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale di Milano”. Ancora più duro Riccardo De Corato, deputato di FdI e già vicesindaco per il quale “questo è il risultato della politica attuata dal centrosinistra dal 2011 fino ad oggi. Prima Pisapia, poi Sala, hanno sempre dato la massima libertà a questi imbrattatori, addirittura finanziandoli con contributi alle varie forme di street art attraverso i vari Municipi. Prova ne è il fatto che, nella nostra città, arrivano ragazzi da tutta Europa perché sanno che il Comune garantisce loro massima liberta”.

Un’immagine devastante per la città

L’episodio di oggi è un’immagine devastante per una città che non investe sulla sicurezza. Il governo ha inviato ben 500 agenti per intensificare la lotta alla criminalità ma tutti i progetti annunciati da Sala sono rimasti lettera morta e senza l’aiuto del Municipio ogni azione diventa naturalmente limitata.