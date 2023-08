“Mi chiamo Myrta”: il primo spot di “Pomeriggio 5” con la Merlino divide il web (video)

“Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi”. Un nuovo promo ad annunciare la nuova era di ‘Pomeriggio 5’: a partire da settembre sarà infatti Myrta Merlino al comando del contenitore di Canale 5, impegnata a condurre tra “approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro”. Ma l’annuncio con la new entry, passata da La7 a Mediaset, oltre a incuriosire gli utenti suscita anche le prime polemiche. Sui social cia sono anche gli “orfani” di Barbara D’Urso, che dal 2008 e fino al giugno di quest’anno ha guidato la trasmissione per poi non essere riconfermata.

Il primo spot con Myrta Merlino di “Pomeriggio 5”

Per cui, osservando il promo con la Merlino che tiene il telecomando in mano, le ironie non sono mancate. Inizialmente viene inquadrata la conduttrice che, schiacciando un tasto di un telecomando, attiva gli schermi, con i vari servizi. Seguono quindi immagini di città, personaggi ed eventi. Poi riappare la giornalista che rischiaccia il tasto per bloccare lo scorrere dei brevi frame di attualità e presentarsi al suo nuovo pubblico. Lo spot non ha ottenuto un grande successo e la presenza del telecomando ha dato il via alle critiche e alle ironie. “I telecomandi che useranno i telespettatori per cambiare canale alle 17?”, si chiede un’utente. Altri ancora che non gradiscono il debutto della Merlino su Mediaset: “Ha rubato il telecomando del cambio logo di Rete 4 alla Palombelli? Il caffeuccio è diventato un gesto popolare, anche qui imiteremo il telecomando. Per cambiar canale”: questi alcuni dei commenti apparsi sul web con l’obiettivo di sottolineare la mancanza di originalità.

Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

Lo spot della Merlino divide il web: c’è chi rimpiange Carmelita

Il video spot di pochi secondi è stato condiviso dai canali ufficiali Mediaset. I commenti sono stati immediati e vedono fronteggiarsi due fazioni. Da un lato c’è chi apprezza la sobrietà di Merlino nella sua presentazione asciutta, dall’altro c’è chi rimpiange Barbara d’Urso. Tra gli utenti critici c’è chi sostiene che lo spot abbia copiato Barbara Palombelli per via del gesto del telecomando e chi pronostica un flop tutto in favore del diretto competitor della Rai, Alberto Matano. Altri utenti delle tv Mediaset sono più “ospitali” verso la conduttrice. “Avrà un bel lavoro da fare. Per quanto Barbara D’Urso possa risultare antipatica, aveva la sua bella schiera di fans. E non sarà facile per questa signora, riuscire a reggere il confronto. Gli auguro buona fortuna!”. Altri ancora salutano la Merlino con soddisfazione: “C’era bisopgno di cambiamento”. La D’Urso se ne faccia uuna ragione.

“Gossip? Preferisco la parola ‘scoop’

Pomeriggio5, come il promo dimostra, non cambierà nome. La trasmissione condotta per oltre 10 anni da Barbara d’Urso resterà, almeno nel titolo, la stessa di sempre. Il format, tuttavia, presenterà una serie di novità rispetto al passato. Era stata la stessa conduttrice a chiarirlo nelle prime interviste rilasciata dopo l’annuncio del suo sbarco su Canale5. “Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare. Gossip? Mi piace di più la parola ‘scoop’: condividere con il pubblico notizie esclusive. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita”.