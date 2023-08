Meloni, visita lampo in Albania con un traghetto di linea, ospite del premier Edi Rama

Visita lampo in Albania per la premier Giorgia Meloni che ha lasciato la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica per recarsi, con un traghetto di linea, a Valona. Insieme alla sua famiglia. Sarà una breve visista, il presidente del Consiglio dovrebbe incontrare in forma privata – si apprende dall’agenzia Ansa e Adnkronos- – il primo ministro Edi Rama. Poi tornerà in Puglia per tracorrervi il Ferragosto.

Visita lampo del premier Meloni in Albania

La presidente del consiglio avrebbe accettato l’invito del capo del governo albanese, Edi Rama, protagonista, proprio pochi giorni fa di un‘intervista nella quale ha tessuto le lodi di Giorgia Meloni. Confessando di «stravedere» per lei e di sentirsi un «fratello d’Italia». Oltre che a ribadire la storica amicizia tra Italia e Albania. “L’Italia è la nostra principale alleata del nostro sogno di far pa<rte dlla famiglia europea”, aveva detto Rama a La7. Successivamente al Foglio il primo ministro aveva svelato un auspicio: «Meloni mi ha detto che avrebbe fatto di tutto per passare a salutarmi, visto che soggiornerà in Puglia». Dunque, è stata di parola ed è partita in traghetto per l’Albania. La premier sarà ospite del premier Edi Rama a Valona, dove si trova una residenza del governo, dicono all’Adnkronos fonti locali.

Le emittenti albanesi: l’invito di Edi Rama a Meloni

Secondo l’emittente Vizion Plus, sarebbe stato Rama a invitare la premier per una visita privata nel Paese. Visita che avviene mentre le spiagge albanesi hanno fatto registrare un boom di presenze di turisti italiani. Il capo del governo di Tirana nei giorni scorsi aveva ripreso un post su Facebook in cui si faceva un parallelo storico: paragonando gli italiani in ferie in Albania nel 2023 agli albanesi che partirono per l’Italia nel 1991: con la foto dell’arrivo al porto di Bari l’8 agosto di 32 anni della nave ‘Vlora’ con 20mila persone a bordo. Il post all’inizio non è stato preso bene e nell’intervista dei giorni scorsi Rama ha spiegato l’intento ironico di quel post. “Nessuna polemica, far sentire a casa gli italiani è una grande soddisfazione per noi. Noi contiamo molto in questa amicizia. Noi ci sentiamo beati vicino a voi”.

Edi Rama: “Meloni grande”

Il premier aveva poi riposto per le rime a chi gli ha chiesto – lui socialista- come giudicasse il governo Meloni. Rama ha spiazzato tutti elogiando senza mezzi termini il lavoro di Meloni, la sua statura internazionale. Addirittura affermando: “Giorgia è grande. Quando la vedo comparire nei contesti internazionali, sembra più alta di me”. Un complimento, visto che Rama, ex giocatore di basket, è molto alto. E dunque, il riferimento voleva essere all’autorevolezza del premier italiano: “Tutti si sono trovati davanti una donna con una abilità mostruosa nel comunicare da grande europeista, senza sbagliarne una”. La residenza del governo albanese si trova a Dhermi, località sull’Adriatico situata ad una quarantina di chilometri a sud di Valona.