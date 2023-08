Meloni a “Chi”: “Per stare con mia figlia faccio i salti mortali. La mia sfida quotidiana contro il tempo”

Uscirà mercoledì 22 agosto l’intervista esclusiva del premier Giorgia Meloni al settimanale “Chi”, ma sono stati diffusi alcuni stralci in anteprima che stanno impazzando su tutti i siti. Lo strillo di copertina suona così: “Vi racconto la mia estate”. In realtà, il colloquio va ben al di là dell’estate, non riguarda soltanto il racconto di questi giorni di pausa trascorsi tra Puglia ed Albania. Tutt’altro. E’ una lunga chiacchierata sul suo ruolo da premier. Meloni ha parlato delle responsabilità legate all’incarico assunto dal 22 ottobre scorso, evidenziando in particolar modo le difficoltà che affronta quotidianamente.

Meloni a “Chi”: “Ogni giorno è una sfida, come stare sull’ottovolante 24 ore su 24”

Le sue giornate sono affrontante come una continua scommessa, tra rigore e responsabilità: “Palazzo Chigi? E’ come stare sull’ottovolante 24 ore su 24. Ogni giorno è una sfida e riuscire a tenere insieme tutto è veramente difficile. A volte ti viene il desiderio di scendere da quell’ottovolante, di fermarti un momento e di tornare alla normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce. Perché sai che quello che stai facendo ha uno scopo, un senso più grande”.

Meloni, intervista a “Chi”: “La mia vita una gara contro il tempo, ora di più”

Quindi il discorso passa alla conciliazione del suo ruolo con i tempi familiari ai quali la premier tiene molto. Da mamma premier “le rinunce sono tante, sicuramente. A volte mi manca la quotidianità, le piccole cose, anche le più semplici. La mia vita è sempre stata una gara contro il tempo, ma ora lo è come mai prima. Per questo faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda. E ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia Ginevra. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e non possiamo permetterci il lusso di sprecarlo”.

“Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza dopo anni”

A questi giorni (pochi) di relax con i suoi affetti più stretti la premier teneva particolarmente dopo anni in cui non si è mai fermata: “Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza. Dovevo riuscirci- spiega Meloni a Chi -. Sono più di due anni che non mi fermo e, a un certo punto, la stanchezza eccessiva rischia di farti perdere lucidità e concentrazione. Poi si sa che la Puglia è una delle mie mete preferite, se non fosse – ama scherzare- che è la principale nemica delle mie diete. E’ un ponte naturale tra Occidente e Oriente: per questo il governo l’ha scelta per ospitare i lavori del G7 nel 2024″.

“Porto con me Ginevra tutte le volte che è possibile”

Infine la presidente del Consiglio ha raccontato di alcuni suoi viaggi ufficiali nei quali ha portato con sé la figlia Ginevra: «Il presidente Joe Biden è stato molto gentile a voler far visitare la Casa Bianca a Ginevra. Ma anche molti altri leader hanno mostrato la loro attenzione e simpatia. Tutte le volte che lo ritengo possibile, porto con me Ginevra: sia per stare un po’ insieme sia per farle vivere nuove esperienze. Con lei al mio fianco mi sento più forte»