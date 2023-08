Maltempo, il governo stanzia ulteriori risorse. Fdi: “Ancora una volta smentita la sinistra”

Maltempo al centro dei provvedimenti assunti dal governo Meloni nell’ultimo consiglio dei ministri dedicato all’approvazione del decreto omnibus. 149 milioni di euro aggiuntivi sono stati dati in dotazione al commissario Figliuolo, per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. In precedenza l’esecutivo aveva stanziato altri 120 milioni, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina del generale che si occupò del Covid a commissario straordinario.

FdI: “C’è chi fa parole e chi risponde con i fatti”

“C’è chi fa parole e chi risponde con i fatti . Il governo si dimostra ancora una volta attento al nostro territorio e sta assicurando risorse e strumenti per procedere alla ricostruzione, come ha confermato a più riprese lo stesso commissario Figliuolo”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. “Anche sul fronte del recupero del patrimonio culturale e artistico c’è un’importante novità e cioè, su proposta del ministro Sangiuliano che il 10 luglio scorso aveva visitato Cesena e Forlì vedendo coi propri occhi i danni dell’alluvione, è stata prorogata fino al 15 dicembre la misura che prevede l’aumento di un euro per i biglietti d’ingresso ai musei in modo da finanziare il restauro dei beni danneggiati dalla calamità. Con i flussi turistici estivi e autunnali si recupereranno importanti risorse per questo scopo” aggiunge la deputata di Fratelli d’Italia.

“Sul maltempo siamo stati operativi”

Sempre sulle misure approvate da Palazzo Chigi per l’emergenza alluvioni, che riguarda anche altre regioni, è intervenuta Beatriz Colombo, deputato eletto in Emilia Romagna, sottolineando come “In barba alle accuse infondate della sinistra il Governo Meloni dimostra, ancora una volta, di avere a cuore le sorti dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti, nello scorso maggio, da due drammatici eventi alluvionali. Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, infatti, sono stati stanziati 149 milioni in più da destinare alle imprese colpite dal Maltempo. Uno sforzo notevole che mi auguro possa restituire un po’ di fiducia nel futuro a chi, con resilienza, non si è lasciato abbattere da quanto accaduto. Non lasceremo indietro nessuno, è una promessa che non esiteremo a mantenere.

“Bene Sangiuliano sui fondi da destinare alle Regioni colpite”

L’iniziativa del ministro Sangiuliano di procrastinare l’aumento di un euro dei biglietti di ingresso ai musei destinando il surplus alle regioni alluvionate registra il commento del deputato Gianluca Vinci di Fdi che evidenzia come si tratti di “Una scelta di buon senso che ancora una volta dimostra l’azione concreta, senza slogan e passarelle, che il governo Meloni sta mettendo in campo per sostenere l’Emilia Romagna dopo l’alluvione”.