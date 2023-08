Luxuria insulta la Ferilli per l’apprezzamento della Meloni. Ma il web la stronca e sta con l’attrice

A Vladimir Luxuria l’intervista di Sabrina Ferilli a Vanity Fair non è andata giù. Gli elogi a Giorgia Meloni e le critiche ad Elly Schlein non sono state ben accolte dall’opinionista de L’Isola dei Famosi. Che su X – l’ex twitter- in un post se la prende in maniera diretta con l’attrice romana, citandola in un hashtag acido. “Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso“, ha scritto Luxuria. Una “cattiveria” nei confronti della Ferilli che i più sui social non hanno capito, tanto da chiedersi quale sia la ragione dietro l’irritazione di Vladimir. Fare il nome della premier per affermarne la preparazione costa caro a chi “osa” esprimere un giudizio.

Luxuria sbotta contro la Ferilli per le parole su Meloni e PD

Sui social Vladimir Luxuria ne esce male. “In realtà, un vero e proprio cambiamento di campo della Ferilli nell’intervista non si è visto: né è troppo facile trovare questa “furbizia” alla quale si riferiva Luxuria. Cosa le avrà mai dato fastidio? L’attrice non ha certo rinnegato la sua provenienza da sinistra, ha solo criticato e auspicato un cambiamento: «La sinistra dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola. L’Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti: non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni». Ferilli non ha cambiato opinione o idea, se le parole hanno un senso anche per Luxuria. A proposito di Melkoni riportiamo le parole dell’intervista: «È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima. L’errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta». Vi sembra che l’attrice abbia cambiato bandiera?

Luxuria dà alla Ferilli della furba opportunita. Ma il web: Non ha letto bene

No, rilevano su X utenti che affermano di avere letto attentamente l’intervista su Vanity Fair. “Ha solo mosso critiche legittime sul Pd che si è, come dire, allontanato dalla gente”. “Vladimir mi sa che è un po’ permalosa. Che fate, censurate le critiche alla sinistra?”. “Scusa Vlamimir, dove ravvisi la ‘furbizia'”, scrive un altro su X. “Sabrina batte Vladimir”, scrive un altro. Quanto alla “convenienza”, molti utenti rilevano di non ravvisarla: “Credo che la Ferilli non abbia bisogno di salire su nessun carro per avere notorietà…”. E c’è chi, infine, invita l’opinionista tv a leggere tutti gli articoli, magari, non guardando soli i titoli.

Ferilli replica su Instagram

Nel frattempo, anche se non sappiamo se rappresenti una risposta diretta a Vladimir Luxuria, Sabrina Ferilli ha pubblicato su Instagram una frase di Bukowski che sembra replicare direttamente alle critiche. “Avrei potuto accontenarmi, ma è così che si diventa infelici“. E ancora: “Adoro quelli che si sentono fuori posto, con loro mi sento sempre nel posto giusto“. Chissà se sono velate repliche ?