Latina, minorenne sviene in spiaggia. Gli “amici” anziché aiutarla, filmano le sue parti intime e le diffondono

Una storia che fa ribrezzo. Una giovane minorenne si è sentita male in spiaggia durante una festa tra amici. E che “amici”. Anziché aiutarla, soccorrerla, ne hanno approfittato per fotografarle le partit intime mentre la giovane era semisvenuta. Come avvoltoi. E non contenti del gesto ignobile, hanno filmato la “bravata” e l’hanno condivisa sui social. A raccontarlo è Latina Oggi. Era Ferragosto, una festa tra adolescenti comeb tante, quando una ragazzina si accascia a terra per aver bevuto troppo. Il vestito corto che indossa per stare in spiaggia si alza un po’ a seguito dello svenimento. E quelli che credeva amici si trasformano, diventano qualcos’altro. In un impeto di follia uno dei ragazzi che era con lei ne approfitta: filma con lo smartphone proprio le parti intime rimaste scoperte e mette il video su Instagram.

Minorenne si sente male e sviene. I balordi le filmano le parti intime

Non hanno pensato minimamente a socccorre una loro amica. Non si sono preoccupati minimamente della salute della ragazza. Poteva trattarsi di un malore grave. No, per loro è staccatto l’istinto bestiale: la vittima diventa l’occasione per filmare e diffondere. Ma non la passano liscia i balordi. Ora la Procura per i Minori di Roma ha aperto un’inchiesta a seguito della denuncia dei genitori della ragazza minorenne di Latina. E’ una studentessa di un istituto superiore. Il reato ipotizzato dagli inquirenti è quello di diffusione di immagini dal contenuto pedopornografico, vista la minore età della ragazza.

La Procura dei minori apre un’inchiesta

Il video su Instagram era risultato visibile ad una cerchia ristretta di persone. Poi è stato rimosso in un secondo momento. Ma quando ormai in molti lo avevano visto o salvato sul proprio smartphone. Anche i giovanissimi che hanno condiviso il post – quattro in tutto – sono stati denunciati a piede libero dall’autorità giudiziaria. Il filmato sarebbe orribile: si sentono sghignazzi e risate di sottofondo. Le immagini, infatti, sarebbero arrivate anche alla ragazzina che, una volta averle viste, ha subito un forte trauma.