Lasciata al party di nozze: il Garante della privacy apre un’istruttoria sul video della festa di Torino

Il Garante della privacy, in relazione alle notizie diffuse da alcune testate giornalistiche e al video della festa organizzata in una villa di Torino che ha visto protagonisti Massimo Segre e Cristina Seymandi, ha aperto un’istruttoria al fine di accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina sulla privacy.

Lo comunica in una nota lo stesso Garante della Privacy in merito alla vicenda della rottura del fidanzamento immortalata in un video girato la sera del 27 luglio scorso a Torino. «L’istruttoria sarà, in particolare, volta a accertare il possesso – sottolinea il Garante – da parte dei diversi soggetti che hanno proceduto, a diverso titolo, anche attraverso video, alla diffusione dei dati e dei contenuti in questione, di un’idonea base giuridica. Frattanto il Garante richiama l’attenzione degli utenti dei social media e degli organi di informazione sul necessario rispetto della vita privata delle persone con particolare riferimento alla diffusione di dati personali relativi a relazioni sentimentali, come tali suscettibili di incidere in modo particolare sulla vita delle persone coinvolte, sulla loro reputazione e sulla loro sfera affettiva».

La clamorosa rottura tra i due è diventato il caso dell’estate: lui finanziere di una nota famiglia torinese, lei imprenditrice ed ex esponente dei Cinque Stelle. «Ha coinvolto tutti i miei amici, ignari che si sarebbe verificato questo spettacolo a cui certo non avrebbero voluto partecipare – ha detto la Seymandi in un’intervista a La Stampa – penso che le cose siano molto diverse da come lui le ha raccontate. Il giorno dopo sono andata lavorare perché in ogni caso ho un’azienda e i colpi di testa non me li posso permettere. Dovevamo partire il giorno dopo per Mykonos, le valigie erano già pronte. Se vado via andrò da sola». Lui invece l’aveva invitata a partire «con chi ami».

Sui social, il video impazza da giorni, con tanto di dibattito: chi tifa per lui, l’uomo che ha riscattato stuoli di innamorati traditi (“eroe”, qualche maschio azzarda) e chi si schiera con lei sperando in vendette in tribunale. Intanto si è mosso il garante della privacy.