“Ti lascio libera di stare col tuo amante” (video). La vendetta del “cornuto” che ha sconvolto la Torino vip

“Ti lascio libera di vivere il tuo amore vero con l’avvocato, vai con lui a Mykonos, è tutto pagato. Non mi fa piacere fare la parte del cornuto, ma è così, amici, scusate, ho preferito raccontarvi tutto…”. Dall’annuncio del matrimonio all’addio con accuse di tradimento, ammantate da un senso di signorilità e di protezione che a qualcuno è piaciuto mentre ad altri è suonato falso e perfino “violento”. L’imprenditore torinese Massimo Segre ha sconvolto la Torino “bene” nella serata in cui doveva annunciare il matrimonio con la sua fidanzata Cristina Seymandi, ex collaboratrice di Chiara Appendino (poi candidata con Damilano in Torino Bellissima), rimasta impassibile di fronte al discorso con cui il manager della finanza legatissimo a Carlo De Benedetti, nella sua villa in collina, annunciava di aver subito più di un tradimento e rompeva il fidanzamento. Il video pubblicato dal sito Lo Spiffero documenta la scena a cui hanno assistito gli ospiti.

Lei, l’amante, il tradito e il video con lo stupore degli amici

Il discorso di addio di Massimo Segre a Cristina Seymandi

Tra i due protagonisti della vicenda i legami sono molto stretti, anche dal punto di vista finanziario e i due sono soci e lavorano insieme in alcune società. Massimo Segre lo ha chiarito alla fine: “Troveremo un accordo anche su questo…”, mentre la Seymandi assisteva alla lettura di un lungo messaggio scritto. “Me lo sono scritto.. comincio con le scuse, con tutti voi, per questo pippone. ‘Cri’ dirà che sono troppo prolisso, ma questa volta è necessario. Sono molto emozionato, di solito vado a braccio, ma non voglio rischiare di sbagliare, io dovrei annunciare a tutti voi che a ottobre io e Cristina ci sposiamo, queste sono le partecipazioni che per l’ennesima volta vediamo di fare, però riflettendo questo non è più un regalo per lei ma per me, che dal 3 marzo 2020, data in cui ci siamo messi insieme, ho sperato di giungere a questo momento che abbiamo già rimandato tre volte. Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. E in questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare un avvocato, a cui tiene più che a me. Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale. E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale”.

Il viaggio pagato a Mykonos e in Vietnam

“Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi. Ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con le. È una banale storia di infedeltà, addirittura preconiugale. Sono tanto deluso, ho il cuore a pezzi. Cara Cristina, a Mykonos, vai con il tuo avvocato, sii felice con lui, come sai è tutto pagato. Così come è pagato il viaggio in Vietnam”.

Lei pare che voglia denunciarlo per violenza privata, le “accuse” sono tutte da provare, lei non ha ancora replicato, ma siamo ancora alla prima puntata…