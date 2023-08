Imponente frana a Stromboli, sfiorato dai massi un gommone con turisti a bordo (video)

Momenti di paura oggi sull’isola di Stromboli dove una frana è finita in mare sul costone della vecchia sciara, in località Lazzaro, tra Ginostra e Stromboli. Un gommone con a bordo dei turisti che si trovava sotto costa è riuscito a fuggire in tempo, prima che i detriti e le pietre finissero in mare. “È stata una frana imponente. Sono caduti massi enormi e per puro caso non è successo nulla di grave. Un gommone è riuscito a scappare appena in tempo. Spesso lì, alla vecchia Sciara, sostano numerose imbarcazioni. Sarebbe il caso di apporre una cartellonistica e delimitare l’area”, dice all’Adnkronos l’ex delegato comunale e abitante di Ginostra Gianluca Giuffrè che ha fatto un video della frana. I turisti che facevano il bagno a pochi metri dalla riva se la sono vista brutta. Da bordo, allertati da un rumore improvviso, hanno fatto appena in tempo a vedere la polvere bianca alzata sulla scia nera e sono riusciti ad allontanarsi scampando alla pioggia di pietre che pochi istanti dopo è rotolata nelle acque dell’isola vulcanica.

Il video con la frana a Stromboli