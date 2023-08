Imbarcazione in fiamme affonda al largo di Livorno: nove persone si salvano su una zattera (video)

Sono stati veri e propri momenti di paura quelli che si sono vissuti a sud della Gorgona. Rogo su un’imbarcazione da diporto a motore al largo dell’isola, a 15 miglia da Livorno. A bordo vi erano nove persone che, prima che il natante affondasse, sono riuscite a lanciare l’allarme via radio e a mettersi in salvo calando in acqua una zattera di salvataggio. Secondo quanto si apprende dall’Avvisatore Marittimo i diportisti risultano tutti salvi e sono rientrati a Marina di Pisa, scortati dai soccorritori. Nessun ferito.

Si fa strada l’ipotesi che possa essere stato un cortocircuito a bordo a provocatore l’incendio, riporta Open. C’erano in tutto nove persone a bordo, tra cui tre bambini, che erano partite da Marina di Pisa ed erano dirette a Capraia. Volevano trascorrere una giornata al mare. Poteva fini re in tragedia. Dalle immagini disponibili si vede una colonna di fumo nero visibile dalla costa. Stando a quanto appreso finora, l’Avvisatore Marittimo e i diportisti risultano tutti salvi. Sul posto sono arrivate le motovedette della guardia costiera e gommoni e natanti dei vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a domare e spegnere l’incendio.

Le persone sbarcate a Marina di Pisa, tutte toscane, stanno bene: nessuno è rimasto ferito. Si sono accorte delle fiamme a bordo durante il tragitto verso Capraia e, dalla zattera di emergenza su cu si erano rifugiate, sono state raccolte dalla capitaneria di porto. Nonostante i molteplici tentativi di spegnimento dell’incendio, l’imbarcazione è affondata poco dopo le 14:30 su un fondale di circa 135 metri. Sono in corso le indagini e gli accertamenti di rito da parte della capitaneria di porto di Livorno per accertare le cause di quanto accaduto, per valutare le eventuali responsabilità e per adottare tutte le misure necessarie ai fini della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino.