Il premier Rama scherza sui turisti italiani: “Sbarcano in Albania come facevamo noi in Italia”

L’enorme affluenza di turisti italiani in Albania, tra le mete preferite anche perché più economiche di questa estate affiancato all’esodo dei migranti albanesi nel 1991 nei nostri porti. Il parallelo, ovviamente ironico, è stato tratteggiato dal premier di Tirana, Edi Rama, sui social dove ha pubblicato due foto speculari del Vlora, il mercantile sbarcato Bari, nel 1991 con a bordo 20 mila migranti albanesi. Tuttavia, mentre una, quella che sembra in partenza, riporta sopra la scritta in italiano “Albanesi partono per l’Italia, 1991”, l’altra in cui l’imbarcazione appare in arrivo, riporta la didascalia “Italiani partono in ferie per l’Albania, 2023”.

Albania e Italia: il premier equipara i migranti ai turisti

Le due fotografie sono accompagnate da emoj di un sorriso e un cuore e dal commento in albanese: “Aspetta, aspetta, non hai ancora visto niente”. Il riferimento è alle recenti notizie per cui numerosi italiani hanno optato quest’anno per le coste dell’Albania per le loro vacanze estive: il motivo è presto detto, si tratta della meta più economica del Mediterraneo, con un rapporto qualità prezzo imbattibile.

I commenti social: l’ironia del premier non piace a molti

Il post del presidente del Consiglio albanese non viene accolto però da tutti in modo positivo: c’è chi, per esempio, ricorda che l’emigrazione è un fenomeno che ha provocato — e provoca ancora oggi — migliaia di morti all’anno. Una sorte che in passato è toccata anche gli stessi albanesi. Nei giorni scorsi il premier Rama ha postato un articolo di Repubblica dove si fa riferimento al fenomeno turistico di questa estate. E nelle ultime ore un servizio di Sky Tg24.

Proprio l’Albania sta attraendo i vacanzieri di tutto il mondo come mai in precedenza, trainata dai prezzi bassi dovuti al fatto che non sia (ancora) un Paese esposto al turismo mainstream e di massa. Particolarmente battuta la città Saranda, dove si trova la stupenda spiaggia di Ksamil. Per soggiornare in questa località dell’Albania occorrono in media soli 60 euro a notte a persona, davvero una cifra irrisoria per questo periodo dell’anno.

L’8 agosto del 1991 circa 20.000 albanesi giunsero nel porto di Bari a bordo della Vlora. Nel 32esimo anniversario dello sbarco ricordato a Bari, presso il teatro Piccinni, si è svolta una cerimonia per ricordare quei momenti drammatici. Insomma, il parallelo del premier albanese a molti è parso davvero fuori luogo.