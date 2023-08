I talebani bloccano le studentesse dirette a Dubai con una borsa di studio: il no a un passo dal volo

Decine di ragazze afghane bloccate all’aeroporto a pochi minuti dal volo che le avrebbe portate a Dubai per studiare. Per dare corso a una borsa di studio vinta. Una mano tesa arrivata dopo che il regime dei talebani ha chiuso le università alle donne e negato loro il diritto allo studio oltre le scuole primarie. La notizia, rilanciata in evidenza dal sito della Bbc, e ripresa da quello dell’Ansa, indica un numero congruo di studentesse – per un totale di 100 donne – che sono riuscite a ottenere queste borse di studio. Ma precisa altresì che ad almeno 60 di loro è stato impedito di lasciare l’aeroporto di Kabul lo scorso mercoledì.

I talebani negano la partenza alle studentesse che hanno vinto una borsa di studio a Dubai

I talebani non mollano la presa. Anzi, la cerchia intorno ai cittadini afghani, specie se donne, si fa sempre più stringente. Da quando nell’agosto del 2021, tornati al potere, promettendo flessibilità il regime afghano ha azionato la scure dei divieti, tornando in gran parte all’interpretazione ultra rigorosa dell’Islam che aveva segnato il loro primo periodo al potere, fra il 1996 e il 2001. E oggi, l’ultima dimostrazione di un pugno duro esercitato nel nome di un diritto dalle ancestrali reminiscenze, si è avuta quando decine di ragazze afghane che volevano recarsi negli Emirati Arabi per studiare dopo aver ottenuto delle borse di studio, si sono viste negare la possibilità di lasciare il loro Paese.

Le giovani bloccate all’aeroporto di Kabul a un passo dal volo

Dunque, l’accesso l’accesso delle donne a tutte le università private e pubbliche del Paese è inibito e la possibilità di studiare all’estero vietata. E non c’è via di fuga, come racconta – in una delle testimonianze raccolte dalla Bbc – una delle giovani fermate a un passo dalla partenza all’aeroporto di Kabul. «Dopo che i talebani hanno chiuso le università femminili, la mia unica speranza era ottenere una borsa di studio che mi aiutasse a studiare all’estero», racconta allora una 20enne afghana alla Bbc. Una ragazza determinata a cui le disposizioni del regime interno hanno infranto i sogni di un futuro diverso.

Le borse di studio bandite dopo il divieto d’accesso alle università per le donne

«La giovane – spiega l’Ansa rilanciando la notizia dell’ultimo diktat talebano – afferma di aver continuato a studiare anche se c’erano poche possibilità che potesse frequentare l’università a Kabul. Poi le è stata concessa una borsa di studio per studiare all’Università di Dubai dallo sponsor emiratino: il noto uomo d’affari Khalaf Ahmad Al Habtoor. Le borse di studio per le studentesse sono state annunciate nel dicembre 2022 dopo che i talebani hanno bandito le donne dall’università. La Bbc scrive che un totale di 100 donne afghane sono riuscite a ottenere queste borse di studio. Ma ad almeno 60 di loro è stato impedito di lasciare l’aeroporto di Kabul lo scorso mercoledì». Tra loro anche la ragazza interpellata dall’emittente britannica.

La Bbc denuncia il caso ma i talebani non commentano l’accaduto

La quale, spiegando origine e conseguenze del fatto, ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto allo scalo aeroportuale. «Quando i funzionari talebani hanno visto i nostri biglietti e i nostri visti studenteschi, hanno detto che alle ragazze non è permesso lasciare l’Afghanistan con quei documenti,» ha raccontato alla Bbc. E per loro non c’è stato niente da fare. Intanto, dalle alte sfere, tutto tace. Interpellati sull’episodio, i responsabili dei talebani non hanno voluto rilasciare commenti e spiegazioni. E non hanno né confermato, né smentito, la vicenda. L’ultimo anello di una catena di divieti che esclude le donne dalla vita pubblica e dall’istruzione…