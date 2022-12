Stretta in Afghanistan: il regime dei talebani vieta alle donne l’accesso all’università

Il regime dei talebani dell’Afghanistan ha interrotto fino a nuove comunicazioni l’accesso delle donne a tutte le università private e pubbliche del Paese. Lo si apprende da una nota del ministero dell’Istruzione di Kabul visionata dall’emittente locale Amu e confermata all’emittente locale Tolo News dal portavoce del dicastero, Hafez Ziaullah Hashemi.

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

453 days since the Taliban BANNED teenage girls from school. Young girls in Herat province of Afghanistan chant – “Education is our right.” Be their voice!

pic.twitter.com/D7nJIm01Vo

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 17, 2022