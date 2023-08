I russi attaccano Chernihiv: sette morti tra cui una bambina e 90 feriti. Sventato raid con i droni a Mosca

I russi non si fermano. È salito a 7 morti e 90 feriti in Ucraina il bilancio dell’attacco russo che ha colpito la città di Chernihiv, nell’omonima provincia. Lo riferisce il ministro dell’Interno ucraino Igor Klymenko. Precedentemente Klymenko, sull’account Telegram del ministero che presiede, aveva riferito di una bambina di 6 anni fra le persone rimaste uccise. Lo stesso Klymenko riferisce che tra i feriti ci sono 10 agenti di polizia e 12 bambini e che 25 persone sono state ricoverate in ospedale. Una bambina di 12 anni è in condizioni gravi ed è stata portata d’urgenza a Kiev in ambulanza.

Zelensky: “Resistere a terrore Putin”

‘Oggi un missile russo ha colpito il cuore di Chernihiv. Una piazza, un’università e un teatro”. Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ”questo è ciò che significa vivere accanto a uno stato terrorista. Questo è ciò contro cui stiamo unendo il mondo intero”. Il leader ucraino, in visita in Svezia, ha quindi accusato la ”Russia di avere trasformato un normale sabato in un giorno di dolore e perdita. Ci sono vittime. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso una persona cara”. Zelensky ha aggiunto che ”tutti i servizi funzionano sul campo. Soccorritori, polizia, medici. Esorto il mondo a resistere al terrore russo’‘ e a ”fornire all’Ucraina ulteriori strumenti per tutelare vite. Perché la vita vinca, la Russia deve perdere questa guerra” conclude il presidente ucraino.

I russi accusano Kiev: ” Attentato sventato a Mosca”

Il ministero della Difesa russo ha reso noto di aver sventato un attacco di Kiev su Mosca e sulla regione della Capitale tramite un drone. Lo riporta la Tass. “Il velivolo senza pilota è stato rilevato tempestivamente dalle forze di difesa aerea in servizio ed è stato soppresso – viene spiegato nella nota – per schiantarsi in un’area deserta vicino all’insediamento di Putilkovo, distretto della città di Krasnogors.

Oltre 500mila tra caduti e feriti in diciotto mesi

Ieri i media americani avevano riportato la notizia del bilancio provvisorio della guerra in Ucraina dopo 18 mesi: circa cinquecento mila tra caduti e feriti nei due schieramenti militari, oltre ai tanti civili deceduti. Un report agghiacciante destinato purtroppo a salire fino a quando durerà il conflitto.