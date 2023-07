Ora Putin accusa Nato e Ucraina: “Non vogliono trattare e mettere fine alla guerra”

Putin accusa Kiev e la Nato di ” non voler negoziare” la fine della guerra. Lo “Zar“, durante il forum Russia-Africa, ha dichiarato che ” Loro(Nato e Ucraina), lo ripeto ancora una volta, si rifiutano di negoziare per garantire uguale sicurezza a tutti, compresa la Russia. E la stessa Ucraina, o meglio l’attuale regime ucraino, si rifiuta di negoziare, è stato annunciato ufficialmente. Il presidente dell’Ucraina ha adottato un decreto su questo vietando i negoziati”, ha dichiarato Putin. Rivolgendosi ai leader africani al vertice ha detto che ”ovviamente siamo d’accordo con voi sul fatto che tutte le contraddizioni dovrebbero essere risolte durante i negoziati, ma il problema è che si rifiutano di negoziare con noi”.

Sui negoziati è intervenuto anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La parte russa rimane aperta, cosa che non si può dire degli ucraini”, ha detto. “Gli ucraini mantengono la loro posizione inconciliabile, soprattutto ora che si trovano in una situazione piuttosto precaria, ma nonostante ciò continuano a rifiutare ogni possibilità di dialogo”, ha aggiunto.

Putin cancella 23 miliardi di euro di debiti ai paesi africani

“La Russia stanzierà più di 90 milioni di dollari per i paesi africani, mentre l’importo totale del debito cancellato ha raggiunto i 23 miliardi di dollari. ha aggiunto il presidente Putin durante la conferenza di San Pietroburgo. “Anche la Russia sta partecipando agli sforzi per alleviare l’onere del debito dei paesi africani .- ha detto Putin – Ad oggi, l’importo totale del debito che abbiamo cancellato è di 23 miliardi di dollari. Stanzieremo oltre 90 milioni di dollari per lo sviluppo dei paesi africani”. Ieri il numero uno del Cremlino aveva anche dichiarato di essere disposto a “regalare il grano ai paesi africani” pesantemente danneggiati dai danni al porto di Odessa.

La paura della Merkel per i cani nel 2007

Intanto oggi l’ex consigliere per la sicurezza e la politica estera della Merkel, Christoph Heusgen, ha dichiarato che Putin era a conoscenza della paura del premier tedesco per i cani, esplosa durante una visita a Sochi nel 2007.””Quando la cancelliera ha fatto la sua visita inaugurale all’inizio del 2006- ha detto Heugsen-, ho chiamato il mio collega russo e gli ho detto: Putin ha un cane. La cancelliera lo sa e sarebbe molto grata se quel cane non fosse presente durante la sua visita . È stata morsa, quindi non vuole nessun cane vicino”, ha concluso l’ex consigliere, sottolineando che l’azione intimidatoria potrebbe far parte del “dna” di Putin, in quanto “ex membro del Kgb”.